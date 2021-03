El dólar minorista subió hoy 11 centavos y cerró en $ 96,80 en el promedio de los bancos nacionales, mientras que en el Banco Nación el dólar billete finalizó en $96,20, en una jornada en la que la entidad monetaria adquirió US$100 millones y en lo que va del mes suma más de US$1.200 millones.



Por su parte en el mercado informal la divisa cayó tres pesos a $ 143 por unidad,



En el mercado mayorista la divisa subió siete centavos hasta los $ 91,13 en una jornada en la que se mantuvo el volumen de negocios y en la que el Banco Central mantuvo su tendencia compradora.



Según estimaciones del mercado, el Banco Central habría comprado hoy US$ 100 millones.



"Con un escenario similar al de ayer, la moneda estadounidense repitió la tendencia vendedora instalada desde hace unos días, generando nuevos saldos positivos para el BCRA", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 275,1 millones, en el de futuros del MAE se operaron US$ 37 millones.



En el mercado de futuros ROFEX, se operaron 434 millones de dólares con bajas promedio en los lazos de 0,30 %. Fin de mes terminó operando con una tasa del 29,10 % y abril al 33,47 %.



En el mercado, los dólares bursátiles se ubicaban en $145,16 en el caso del MEP y en $150,44 en el CCL al cierre del mercado de cambios.



El riesgo país se recuperaba hasta los 1.556 puntos básicos.