El dólar cedió cinco centavos este martes a $ 17,77 en agencias y bancos de la city porteña, su menor valor en casi tres semanas, en momentos en que los inversores buscaban liquidez a la espera de la licitación mensual de Lebac del Banco Central con tasas más atractivas que las últimas convocatorias.



Fue en sintonía con el mayorista, donde la divisa norteamericana terminó con una leve baja de un centavo y medio a $ 17,51, su valor más bajo desde el 23 de octubre.



La autoridad monetaria buscó renovar letras por alrededor de 379.000 millones de pesos (menor monto desde marzo), y los analistas dieron por descontado durante la rueda cambiaria que habría incrementos en las tasas, luego de que la entidad subió su tasa de referencia 250 puntos básicos en menos de un mes hasta ubicarla en el 28,75%.



Operadores señalaron que la colocación tuvo una decisiva influencia en el comportamiento inicial que reflejó con su caída el efecto del ingreso de fondos destinados a aplicarse a esa inversión. Sin embargo, la recuperación posterior volvió a acomodar los valores en el nivel del cierre previo que tiene como dato destacable un límite superior al que le cuesta superar la barrera de los $ 17,50 en este tramo del mes.



Además, los inversores aguardaban el anuncio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con respecto a la inflación de octubre, que se produjo despues del cierre. El nivel general de precios registró un alza del 1,5% durante ese mes.



En ese contexto, la divisa tuvo un recorrido mixto que alternó una baja inicial con una recuperación posterior que la volvió a acomodar en el mismo rango alcanzado en la jornada previa.



Los mínimos se anotaron durante la primera mitad cuando una importante oferta de dólares llevaron los precios a los $ 17,45, siete centavos debajo del cierre anterior. Al promediar el segundo segmento de la rueda, las órdenes de compra ingresadas revirtieron la caída inicial y lograron una recuperación del tipo de cambio que alcanzó máximos en los $ 17,52 en la última hora. El volumen operado subió un 6% a u$s 652 millones.



En el mercado informal, en tanto, el blue bajo un centavo a $ 18,07, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" trepó ayer 14 centavos a $ 17,54.



En el mercado de futuro del dólar ROFEX, donde se operaron u$s 472 millones, casi el 50% fue en "roll-over" de noviembre a $ 17,675 a diciembre a $ 18,0450 con una tasa de 24,6%TNA. El plazo más largo pactado fue enero, que cerró a $ 18,45 con una tasa de 25,40%TNA.



Por último, las reservas internacionales del BCRA finalizaron ayer en u$s 54.752 millones, u$s 22 millones más que el día hábil anterior.

Fuente: Ámbito