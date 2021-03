El dólar oficial subió hoy 23 centavos y cerró en $ 97,32 promedio en la previa del feriado de mañana, por lo que los analistas estiman que el jueves podría darse una corrección para compensar el día sin actividad.



En las pizarras de los bancos que releva el Banco Central los valores oscilaron entre un mínimo de $ 96,94 y un máximo de $ 97,80, mientras que en el Banco Nación el billete estadounidense cerró en $ 96,95.



En el mercado informal, el denominado dólar blue se mantuvo estable en $ 143.



En tanto que el dólar mayorista finalizó en $ 91,64 por unidad, siete centavos arriba del cierre de ayer.



"Hubo un perceptible cambio de tendencia debido a una menor demanda autorizada que generó un escenario favorable para la regulación oficial", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio y subrayó el regreso de las compras por parte del Banco Central.



"La autoridad monetaria se recuperó con creces de la ventas de ayer y según estimaron fuentes privadas del mercado hoy terminó el día con compras netas por unos US$ 130 millones, aproximadamente", agregó Quintana.



Así en lo que va del mes lleva compras acumuladas superarían los US$ 1.300 millones, el mejor registro en más de un año.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 296,7 millones, en el de futuros MAE se hicieron US$ 35,5 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 223 millones.



En tanto que los dólares bursátiles operaban en $ 142,38 para el dólar MEP, mientras que el Contado con Liqui operaba en $ 148,66 al cierre del mercado de cambios.