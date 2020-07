La decisión del área de Comercio de la Federación Económica, de desconocer un acuerdo alcanzado en la Subsecretaría de Trabajo entre la Cámara de Comercio y el sindicato mercantil para el pago del aguinaldo hasta en dos cuotas, por los efectos económicos de la pandemia, avivó la interna que ya venía entre los representantes del sector. Ayer, Dino Minnozzi, titular de la Federación Económica, defendió la postura de Marcelo Vargas, quien dijo que iba a desconocer el convenio porque la cámara de Hermes Rodríguez no tenía representatividad para negociar el arreglo. Y Vargas sostuvo que no iba a retroceder y que va a ignorar todo lo que haga Rodríguez.

Los cruces entre la Federación Económica y la Cámara de Comercio no son nuevos. La discusión se originó porque le cuestionan a Rodríguez tener escasa representatividad en el sector comercial y negociar salarios y condiciones laborales. En la disputa, la federación creó un área de Comercio, conducida por Vargas, un dirigente rawsino que proviene de la Cámara de Comercio del Interior, pero que ahora ganó más espacio. Y la decisión de desconocer el arreglo es la primera acción pública de la escalada. Incluso Vargas cuestionó al subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe. El funcionario había dicho que la decisión de desconocer el acuerdo no tenía validez legal y que si no cumplían con lo dispuesto los comerciantes podían llegar a ser sancionados hasta con multas.

"No es correcta la postura de la subsecretaría, no la vamos a acatar. Vamos a buscar el asesoramiento correspondiente", dijo Vargas.

Rodríguez se defendió expresando que "en la subsecretaría hemos justificado la representatividad". Y sobre las críticas en su contra sostuvo que "no voy a contestar. Sólo digo que el acuerdo es legal y está vigente".

Las críticas desde la federación no sólo apuntaron contra Rodríguez, sino también contra la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral. Según Vargas, de los 15.000 empleados que hay en la provincia, 5.400 están afiliados en el SEC, o sea el 38%, de los cuales sólo 1.234 afiliados votaron la fórmula Ávila-Moral en 2016, es decir apenas el 9% de los empleados de comercio de la provincia. Sobre el tema, Moral dio a conocer que "desde hace mucho tiempo venimos solicitando ante la Subsecretaría de Trabajo documentación respaldatoria que acredite representatividad de cada uno de los comercios de San Juan, hasta el momento sin respuesta, por lo que no podemos dar fe de los datos que muestra la federación". Sobre las cifras de empleados expresó que "existe en nuestra provincia un gran número que no se encuentran registrados de manera legal y en consecuencia no pueden acceder a todos los beneficios que ofrece el sindicato. Por eso no se pueden sumar a este tipo de encuestas". Y señaló que, según sus registros, en la actualidad tienen unos 3.000 afiliados, una cifra que refleja también los últimos despidos en el sector.

Lo cierto es que la discusión sigue y lejos de terminar promete crecer, en épocas en las que el sector comercial está muy afectado por los efectos económicos que está ocasionando la pandemia.