El consumo de carne en San Juan no logró esquivar las consecuencias de los últimos acontecimientos: el paro del sector ganadero, un nuevo aumento de precio y el confinamiento conformaron un combo letal para la venta de este producto que registró una caída de hasta el 35% en la provincia en los últimos 15 días, según aseguraron abastecedores y frigoríficos consultados por DIARIO DE CUYO.

El desplome en el consumo de mayo y los primeros días de junio es la causa principal que explica por qué no hubo desabastecimiento en las carnicerías locales pese a la medida de fuerza de los ruralistas.

""Los asados del fin de semana quedaron en las carnicerías", dijo Sebastian Parra, uno de los principales abastecedores de la provincia, ayer cuando se levantó el paro ganadero convocado por la Mesa de Enlace a nivel nacional, y que determina que regresa la normal circulación de este producto esencial en la mesa familiar. El empresario dijo que no se presentó ningún problema de escasez en la provincia porque algunos productores de carne vendieron mercadería y algunos frigoríficos se aprovisionaron bien para afrontar eventuales faltantes a raíz de la medida de fuerza. Pero al mismo tiempo admitió que simultáneamente la caída del consumo se notó fuertemente, mientras los precios aumentaron hasta 10 y 12 por ciento en todos los cortes. ""En las últimas dos semanas de paro, las ventas se han visto muy reducidas por la vuelta a la Fase 1 principalmente, se notó que mucha de la mercadería que se consume el fin de semana se ha quedado en las carnicerías", opinó. Por su parte, otro referente importante del sector habló de un "combo explosivo", en relación al paro, el aumento de los precios, el confinamiento y también sumó la desaparición de los cortes baratos que eran un llamador de clientes. En efecto, ni bien el Gobierno nacional cerró las exportaciones de carne los frigoríficos frenaron el envío de los 11 cortes baratos que se habían empezado a comercializar en las grandes cadenas sanjuaninas. Anoche había negociaciones para restablecer el convenio, pero se hablaba de menos cortes (ver recuadro). ""Desapareció el acuerdo de cortes baratos que ayudaba mucho, subieron los precios a fin de mes y la gente sin plata, más el confinamiento. Estamos todos más o menos igual en la provincia, con una caída de alrededor de un 30 a 35% en el consumo. Yo hice un análisis comparativo de ventas en medio de las restricciones y hay días que hasta un 40% me ha caído la venta", explicó. Ambos empresarios consideraron que el confinamiento total dispuesto por Nación el 5 y 6 de junio -y que acatará la gestión uñaquista- asestará otro duro golpe a las ventas. ""Va a ser durísimo, porque estará todo cerrado en los días en que tenemos mayor comercialización", aseguraron. Ariel Vargas, desde carnes California (que cuenta con dos locales en la provincia, uno de ellos en el mercado de Abasto), coincidió con los otros comerciantes consultados, salvo en el efecto de las restricciones. Para él no tuvo que ver el confinamiento en la caída de ventas, sino el alto precio, y dijo que en sus negocios se nota que la gente se está volcando a sustitutos tales como el cerdo y pollos. ""Estamos apostando muy fuerte a esos productos en nuestros locales, porque los precios de las carnes rojas se han ido muy arriba", dijo. En ese sentido, agregó que las diferencias de precios son abismales: un kilo de costeletas de cerdo está a $450 frente a los $700 u $800 de las de ternera o vaca, y un kilo de vacío o filet ronda los $1.000 cuando su equivalente porcino -el solomillo- cuesta $600. En cuanto al pollo, el kilo de pata muslo, por ejemplo, ayer estaba en promoción a $179.

Respecto a qué pasará con los precios, no hay certezas. Parra es el único que dijo que espera que la carne pueda llegar a bajar ahora que la Mesa de Enlace levantó las medidas de fuerza. No obstante reconoció que la rebaja "no va a ser significativa para los mostradores de carne, para el consumidor final". Explicó que a nivel mayorista el kilo de media res antes del paro estaba a $400 y durante el mismo se elevó a $450, pudiendo legar a bajar $20 o $30 en los próximos días.

Futuro incierto

En el sector añadieron que en el futuro mediato no esperan mejoras porque en los meses de junio, julio y agosto se produce una caída de consumo estacional.

Buscan que vuelvan cortes a precio barato



El Gobierno nacional apuesta a flexibilizar el cepo a la exportación de carne, a cambio de lograr el congelamiento de precios de cinco cortes, según informó anoche TN. El medio nacional dijo que el gobierno negociaba a contrareloj con frigoríficos y cámaras empresarias para poder congelar el precio de cinco cortes de carne hasta fin de año. Busca así ponerle un freno a la suba desmedida de los alimentos. Los cortes serían asado, vacío, matambre, cuadrada, falda y paleta.