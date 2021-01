La Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG) firmó un convenio de colaboración con Wines of Argentina, con el objetivo de fomentar el desarrollo de relaciones de cooperación para unificar criterios e integrar la modalidad de vinos a granel en la imagen global del vino argentino, maximizando el uso de recursos de ambas entidades, informó el titular de CAVG, José Bartolucci. Así, a partir de 2021 el vino a granel y el fraccionado acercan posiciones para crear una sola imagen para el mundo, la de "vino argentino". Ambas entidades avanzan en un plan conjunto de trabajo para compartir recursos y estrategias, que contribuirán a consolidar esta imagen unificada. En primer lugar, Wines of Argentina adaptará su portal web www.winesofargentina.com para incluir la oferta exportable de ambas modalidades, incluyendo el listado de empresas exportadoras de vino a granel, y publicar noticias con estadísticas. El acuerdo también contempla un trabajo de formación del staff que tiene Wines of Argentina en el exterior sobre el negocio del granel. A su vez, la CAVG abrirá su sitio web para difundir noticias sobre el vino fraccionado, con la misma modalidad. "Las agendas de promoción, en ferias y eventos, se mantendrán de forma separada, pero manteniendo apoyo mutuo en la comunicación", dijo Bartolucci.