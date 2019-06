La empresa Lomas del Sol, a través del abogado Mario Arancibia, presentó ayer en la Justicia federal una demanda de inconstitucionalidad de las retenciones establecidas por el decreto del Gobierno nacional el año pasado, de $ 4 y 3 pesos por dólar exportado, con vigencia entre el 3 de septiembre y el 12 de diciembre. Posteriormente a esa fecha ya fueron ratificadas por el Congreso. La demanda es para solicitar que no se le cobren a esta pasera los derechos de exportación en ese lapso ya que el Ejecutivo no tiene facultades para establecer tributos. También se solicita en esa demanda que se levanten los bloqueos para exportar que pesan sobre la firma -que decidió no pagar los derechos de exportación en esos meses- los cuales empezaron a implementarse hace pocas semanas, explicó Arancibia. Agregó que ya hay dos fallos favorables, aún sin sentencia firme: uno en primera instancia en Rosario y otro fallo de Cámara en Comodoro Rivadavia.