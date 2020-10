La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) publicó su informe mensual de patentamientos de 0km en el país que se realizaron durante el mes de octubre, y al igual que a nivel nacional en San Juan hubo un incremento de unidades a comparación del mismo mes del año pasado. Específicamente fue de un 18% a nivel local (458 en el mes actual y 388 en octubre 2019), mientras que a nivel nacional fue del 13,9% ( 37.163 este mes y 35.014 hace un año).

El mes de octubre de 2019 fue particular porque se realizaron las elecciones generales nacionales, en un contexto de inestabilidad económica. Y solamente en el mes de junio de este año ocurrió la misma situación. En los otros 8 meses la comparación interanual siempre fue favorable al año pasado. De hecho en el acumulado, en San Juan se patentaron en lo que va del año 2020 3.557 unidades, un 32% inferior respecto al mismo periodo del año 2019. Los meses de parate provocados por el aislamiento, social preventivo y obligatorio, fueron determinantes para ello.

En San Juan se patentaron más unidades durante el mes anterior, septiembre, que tuvo un comportamiento particular. Es que la provincia representa tanto el 1,2% del total de patentamientos tanto en el este mes de octubre como en el acumulado del año, mientras que en el mes de septiembre ocupó el 1,4%, con 486 vehículos. Así, respecto al mes pasado, en la provincia hubo una disminución del 5,8% mientras que a nivel nacional hubo un incremento del 0,5%.

A nivel nacional, el Presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: "terminamos otro mes con buen nivel de actividad, para este contexto de pandemia, lo que demuestra que los concesionarios estamos activos, tratando de cerrar todas las operaciones que se nos presentan, más allá de cierta incertidumbre relacionada a la reposición de las unidades. Nuestro negocio siempre ha sido vender y no especular, por eso planteamos y trabajamos permanentemente proponiendo ideas y alternativas para que la demanda, que ahora parece tomar ritmo, no se detenga y no nos vamos a apartar de ese camino. Más allá de que en noviembre y diciembre, por estacionalidad, las cifras siempre bajan con respecto a octubre, creo que también serán dos meses con buen movimiento, por eso hoy calculamos un piso de 320.000 patentamientos para este 2020 tan particular. Es importante entender que si se consideran algunas de las medidas de estímulo presentadas por la cadena de valor, y que están siendo evaluadas por el gobierno, podemos pensar en un 2021 con mucho mas optimismo”.