Actividad. Lo que está pasando en el comercio local no es ajeno a la situación económica del país en general.

Según los números de la Cámara de Comercio de San Juan, en abril se registró una caída de las ventas del orden del 13,6% por efecto de la crisis económica. Y para encontrar una situación similar hay que remontarse al 2002, hace 17 años, según recordó el titular de la entidad, Hermes Rodríguez. Frente a este panorama, los comerciantes tienen expectativa en el plan que anunciará el gobernador Sergio Uñac entre hoy y mañana, que contiene una serie de medidas para sostener la actividad económica y fomentar el empleo (ver aparte).



En la situación ocurrida en abril lideraron la caída los alimentos, la indumentaria, el calzado y los materiales de construcción, según explicó Rodríguez. "No se logra revertir lo del mes anterior y se continúa perdiendo el poder adquisitivo", dijo el dirigente. Y agregó, que, dentro del panorama local, "hay expectativa por el plan del Gobierno provincial" y que pueda incidir en el bolsillo de los sanjuaninos.



Otro factor que no ayudó a mejorar las operaciones son las temperaturas que recién en los últimos días empezaron a bajar un poco y así los compradores empezarán a adquirir la indumentaria de invierno además de comprar electrodomésticos para calefaccionarse.



"Ni siquiera el poco incremento de los artículos de la temporada estival ha logrado que la gente consuma más", sostuvo el dirigente.



De acuerdo a un sondeo realizado en abril por DIARIO DE CUYO entre comercios y cámaras locales, esta temporada los fabricantes absorbieron costos y resignaron rentabilidad para no ajustar tanto los precios y mejorar las ventas que vienen en picada. Así, la ropa de otoño invierno 2019 muestra una suba del 25%, y el calzado, del 30%. Esto hace un promedio de incremento en vestimenta del 27,5%, la mitad que la inflación general que situó su tasa interanual en 54,7%. Así se rompió la tendencia de los últimos años en los que los precios del sector siempre estuvieron al mismo nivel que el del costo de vida.



El índice de abril es superior al de marzo, del 11,6% y es el tercer número negativo en lo que va del año, porque sólo en febrero hubo una suba en las operaciones del 1,8%, según las estadísticas de la Cámara de Comercio. El año pasado, a excepción de febrero y diciembre (ver infografía), el resto de los meses hubo datos negativos, pero nunca tan altos como ahora.



Para llegar a estas cifras hay que remontarse a la crisis del 2002, que había comenzado un año antes, y que se caracterizó por los cacerolazos, una forma de expresarse de la gente en las plazas y calles contra la política económica del Gobierno nacional.

El plan que prepara el Gobierno local

Entre las medidas oficiales se encuentran que las cuotas del IPV se ajustarán por un coeficiente de variación salarial en lugar del UVA. El área de Rentas implementará un plan de pagos hasta en 60 cuotas para impuestos provinciales. Para incentivar las ventas habrá un 25% de descuentos en las compras hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan. Para generar empleo habrá una partida de 180 millones de pesos con tasa subsidiada al 24% y para las grandes empresas habrá otra partida de 150 millones de pesos al 24%. Las pymes no bancarizadas tendrán una tasa del 19,9%. También habrá una canasta de 14 artículos de "Precios acordados" y créditos para el comercio en 12 meses, con 2 de gracia.