Por única vez, las personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar recibirán en diciembre una carga doble. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo: “Vamos a duplicar el monto“.

De esta manera, quienes tienen un hijo y reciben $4 mil mensuales, obtendrán $8 mil el mes próximo, y quienes tienen dos hijos o más y perciben $6 mil, pasarán a tener $12 mil. Por otro lado, a quienes cobren la asignación de embarazo de $4 mil también se les duplicará la carga.

La razón de esta medida se debe al “contexto difícil y un año muy duro“, dijo Arroyo. “Además del aumento de alimentos, mucha gente perdió ingresos“.

“Vamos a hacer varias políticas para acompañar lo que tiene que ver con fin de año, y una importante es duplicar el monto de lo que tiene que ver con la Tarjeta Alimentaria“, añadió el Ministro. A su vez, adelantó que otra de estas medidas será el refuerzo de comedores y merenderos.

Cabe destacar que la Tarjeta Alimentar se utiliza únicamente para la compra de alimentos que forman parte de la canasta básica, y excluye, entre otras cosas, cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Actualmente reciben este beneficio un millón 700 mil familias, según Arroyo. El mismo es complementario a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En cuanto al cobro de la Tarjeta Alimentar, se realiza el tercer viernes de cada mes. En el caso de noviembre, tendrá fecha para el viernes 20.

Datos útiles sobre el beneficio

* ¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar?

Reciben la Tarjeta Alimentar las madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo, también reciben la Tarjeta Alimentar.

Y las personas con discapacidad que perciben AUH reciben la Tarjeta Alimentar.

* ¿Cómo me entero si me corresponde o no la Tarjeta Alimentar?

No es necesario tramitar la Tarjeta Alimentar porque su implementación es automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH.

La ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su Tarjeta Alimentar por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES.

Para más información sobre la Tarjeta Alimentar, podés comunicarte con el centro de informes al 0800-222-3294.

* ¿Cómo y cuándo se recarga la Tarjeta Alimentar?

Para quienes cuenten con la Tarjeta Alimentar en forma física, el pago se va a realizar semanalmente, todos los viernes. A quienes cobren el beneficio de la Tarjeta Alimentar a través de la AUH, el monto se les acreditará según el calendario de pagos de ANSES.

* ¿Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar está destinada exclusivamente para la compra de alimentos. Está denegada la posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas.

No se puede extraer dinero con la Tarjeta Alimentar.

* ¿En qué lugares se puede usar la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar se puede utilizar en cualquier tipo de comercio, almacén, supermercado, feria o mercado popular que cuente con posnet.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se están organizando ferias itinerantes de la economía popular y la agricultura familiar que cuenta con la Tarjeta Alimentar como medio de pago. Asimismo, en pocos meses estará disponible un aplicativo que permitirá realizar las compras a través del celular.

* ¿Si no gasto el dinero de la Tarjeta Alimentar en el mes, se pierde?

Si bien el importe de la Tarjeta Alimentar es acumulativo, los titulares deben realizar al menos un consumo en el mes.

* ¿Dónde denuncio el robo o pérdida de la Tarjeta Alimentar?

En caso de extravío o robo los titulares deben pedir la reposición de la Tarjeta Alimentar al banco emisor. Para realizarlo, es necesario solicitar un turno a través del respectivo sitio web o llamando a la correspondiente entidad bancaria.

Banco Nación: 0810 666 4444

Banco Provincia: (011) 4379-3333

Nuevo Banco del Chaco: 0800-999-6224 o 0800-222-6224

* ¿La Tarjeta Alimentar es compatible con otros planes?

La política de la Tarjeta Alimentar no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. La Tarjeta Alimentar o reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes.

Fuente: iProfesional / Mitre