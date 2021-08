Un total de ocho entidades del agro sanjuanino están preocupadas por la crisis hídrica que vive la provincia y creen que la salida es extender el riego por goteo a la totalidad de los cultivos. Con esa finalidad es que piden una flexibilización de los créditos vigentes del Gobierno provincial, tanto en plazos como en garantías, para poder optimizar el riego en las fincas. Además, ya enviaron una nota al gobernador Sergio Uñac solicitando una audiencia para analizar la posibilidad de implementar un plan integral de riego por goteo para toda la provincia. Para eso plantean la necesidad de obtener préstamos de entidades financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre las entidades productivas están la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan (AVI), la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San juan (CPEC), la Cámara de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos y Afines de San Juan, la Federación de Viñateros de San Juan, la Mesa Vitícola de San Juan, Cámara Olivícola de San Juan, Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan y Asprosem."Por el cambio climático la situación va a ir empeorando. Hay que hacer un proceso rápido de instalación de riego por goteo a todo el sector", dijo Juan José Ramos, titular de la AVI, y vocero del grupo. Con respecto al financiamiento disponible para colocar riego por goteo, este año el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico puso en marcha varias líneas de crédito (Ver Líneas oficiales vigentes). La línea propia es hasta 6 millones de pesos y requiere garantías hipotecaria o fianza y/o aval extendido por una Sociedad de Garantía Recíproca o fondo de garantía. Los productores quieren que se les aplique una garantía más blanda, con cheques o garantía personal, similar a la que se pidió la temporada anterior para créditos de cosecha a bodegas y productores. "Se hizo así el año pasado y hubo un alto grado de cumplimiento, todos han devuelto los créditos y se dieron montos altos", dijo Ramos. El argumento para solicitar este cambio es para que el productor pueda tomar el crédito sin que reste el margen financiero en los bancos. De esa forma, tendrían posibilidad de tomar otros créditos de capital de trabajo para el desenvolvimiento normal de la finca, o para hacer frente a alguna emergencia. "Si se usa la garantía hipotecaria para este crédito de riego por goteo, el productor se queda sin espaldas para pedir otra línea de financiamiento". También se piden plazos más amplios. Actualmente la devolución del préstamo oficial se puede realizar entre 30 y 45 meses. Los productores solicitan un período de 8 a 10 años.

Las entidades consideran que es imprescindible instalar el riego por goteo en toda la provincia. Un informe reciente del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo indica que con este sistema se puede ahorrar un 50% de agua y que se necesitan 120 millones de dólares para encarar la tarea. En el sector privado calculan que hará falta un poco más y hablan de 150 millones de dólares. Además, insisten en realizar un estudio de la cuenca subterránea en el valle de Tulum, Ullum y Zonda "que permita determinar si se pueden seguir haciendo pozos. "Para eso se necesita dinero, mayores recursos y un plan de promoción", indicó Ramos, deslizando la posibilidad de acudir al BID. También habló acerca de la necesidad de reimplantar un viejo beneficio que estuvo vigente a principios del año 2000, que otorgaba un retorno del 30% en créditos fiscales a quienes hicieran inversiones en riego presurizado.

Líneas oficiales vigentes

Subsidios

Hay aportes no reembolsables para pequeños productores de hasta 5 ha para la incorporación de riego de hasta 2 ha. Para ello deberán estar inscriptos en el Registro Único de Productores Agropecuario (RUPA). Informes: Dirección de Riego y Contingencias Climáticas, Av. Ignacio de la Roza 310 Oeste.

Créditos hasta 50 ha

Esta línea de financiamiento es del Ministerio de Producción para productores de hasta 50 ha. El monto a financiar va desde $300 mil a $6 millones, y la tasa de interés es de 9,9% anual, con 6 de gracia y 30 cuotas mensuales. Se exige garantía hipotecaria o fianza y/o aval extendido por una SGR o fondo de garantía.

Banco San Juan

Otorga un monto máximo por empresa de $20 millones con un plazo de 48 meses, con 6 meses de gracia para el capital. La tasa de interés final será de 14% los primeros 24 meses, y de 22 para el resto, siempre tasa fija. En este caso, el Ministerio de Producción está encargado de otorgar la elegibilidad a los solicitantes.

Beneficios que se pueden alcanzar

A principios de agosto este diario publicó un estudio realizado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) que indica que hace falta invertir U$S 120 millones para reconvertir 40.000 ha de vid, que actualmente se riegan a manto, a un sistema por goteo que es mucho mas eficiente y permitiría ahorrar un 50% de agua. El dato surge de considerar un costo de U$S 3.000 por ha. Luis Jiménez, director e investigador del instituto universitario explicó que incorporando un sistema de riego más eficiente, se podría aumentar en 13 mil ha la actual superficie cultivada. Serían unas 10.000 de viñedos y otras 3.000 de tomate para industria. Esa superficie extra podría generar beneficios económicos adicionales para San Juan por un total de U$S 64 millones al año.

Jimenez dijo que de continuar con el actual esquema de riego es probable que se reduzca la superficie cultivada con el consiguiente perjuicio económico y social.