Festejo. Con los brazos en alto, los funcionarios de ambos países celebraron en diciembre del año pasado la apertura de una nueva temporada del paso a Chile.

Con la expectativa de una nueva temporada de verano y la tentación de las playas chilenas y de los precios más bajos y con el adicional de la visita del papa Francisco para enero, ayer se conoció que la apertura del Paso de Agua Negra está estimada recién para alrededor del 10 de diciembre, según adelantó la secretaria de Relaciones Institucionales, Elena Peletier. Con esa fecha en la mira, será la habilitación al tránsito vehicular más retrasada de las últimas 9 temporadas, porque hay que remontarse al período 2008-2009 para encontrarse con un plazo similar.



El dato es relevante porque hay muchos sanjuaninos que ya están planeando su descanso para el verano y otros no descartan hacerse una escapada al mar chileno, mucho más cercano que la costa atlántica. Y está la opción de las compras, sobre todo de indumentaria, calzado y electrónica, que sigue siendo una opción tentadora por los precios más bajos. Pero en enero hay un atractivo adicional: la visita del papa Francisco (ver aparte). Todos estos factores permiten anticipar que será una temporada de alto tránsito al vecino país.



El año pasado, el acto de apertura tuvo lugar el 5 de diciembre, con la tradicional ceremonia en el límite entre ambos países, que contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac y del intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, además de otros funcionarios. En el 2015 la fecha elegida fue el 1 de diciembre, pero no pudieron asistir ni el gobernador saliente, José Luis Gioja, ni el entrante Uñac, quien asumió el mando formalmente pocos días después.

Franquicia 150 Es el límite máximo de compras por persona mayores de 16 años en Chile, por vía terrestre. Al superar ese monto se debe pagar 50% del excedente.

Para este año, según dio a conocer Peletier, la demora obedece a que Vialidad Nacional, que a partir de esta temporada se hará cargo de las tareas de despeje del camino para dejarlo habilitado al tránsito vehicular, todavía no ha iniciado los trabajos correspondientes. Cabe recordar que si bien se trata de una ruta internacional, la 150, donde en un futuro se construirá el túnel de baja altura, hasta la temporada pasada el trabajo de limpieza y retiro de la nieve que se acumula en el invierno estuvo a cargo de Vialidad Provincial, por convenio con el organismo nacional. Pero ahora la responsabilidad de la apertura y del mantenimiento correrá por cuenta de la repartición nacional.



Los especialistas dicen que, a diferencia a la temporada pasada, este año no hay tanta nieve y las tareas no tendrían que ser muy complicadas, pero para el trabajo en la cordillera nunca se sabe y una nevada tardía es una posibilidad que siempre puede ocurrir.



Este año, la parte gastronómica, es decir el tradicional agasajo a las autoridades de ambos países, es responsabilidad de Chile, porque el año pasado el lugar elegido fue el Club Sportivo Pismanta, en Las Flores. Cuando les toca a los chilenos, el copetín se hace en el complejo fronterizo de Juntas del Toro, a 4.779 metros de altura sobre el nivel del mar.



Para este año no se contemplan mejoras en la Aduana de Las Flores porque ya la temporada pasada se hizo una remodelación importante. Por ejemplo, se pasó de un solo carril de ida y vuelta a cuatro vías pavimentadas, dos de ida y dos de vuelta. Además se agregó un módulo-oficina donde funciona Aduana junto a Migraciones y otro módulo destinado sanitarios femenino. Todo fue acompañado con iluminación nueva.





Requisitos

Entre las recomendaciones para viajar a Chile es requisito fundamental tener DNI o pasaporte y desde hace dos años es obligatorio llevar el chaleco reflectante en la cabina del vehículo para transitar por todas las rutas del vecino país. No hay que llevar frutas ni verduras, por medidas de sanidad vegetal.