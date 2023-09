La eliminación de retenciones a la exportación de vinos vigente desde este mes significará para el sector vitivinícola un ahorro de US$ 30 millones, estimó hoy el director ejecutivo de Bodegas de Argentina, Milton Kuret, al destacar la medida que también incluye a otras economías regionales, como el maní, el arroz y la industria forestal.



"Estamos entre los 700 y los 800 millones de dólares de exportación y si aplicamos esa tasa en forma anual (4,5% ahora suprimido) a ese volumen, hablaríamos de unos 30 millones de dólares, más o menos, sobre todo para este año que estamos disminuyendo las exportaciones", calculó Kuret en declaraciones a Télam Radio.



Recordó que "a través de un decreto se resolvió que se pasa a cero el derecho de exportación o retenciones, que era del 4,5%", en alusión al número 462/2023 publicado el 7 de septiembre pasado en el Boletín Oficial.



"En el caso del vino, a varias economías regionales se le está disminuyendo esa tasa, en algunos casos se disminuyó a la mitad y en el caso del vino a cero", remarcó el titular de la cámara empresaria bodeguera.



Asimismo, afirmó que en el sector "siempre" estuvieron "en contra" de estas retenciones y recordó que "el decreto decía expresamente que no se aplicarían a economías regionales de alto valor agregado, que es el caso del vino".



"El vino exporta marcas, exporta valor agregado, con lo cual siempre consideramos que esas retenciones no nos correspondían y por eso es que hemos venido reclamando que se quiten", explicó y celebró que el ministro de Economía, Sergio Massa, tomara la decisión de que estas retenciones "pasaran a cero al momento de exportar".