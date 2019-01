La imagen muestra el efecto del granizo en una plantación de tomates de Pocito.

La tormenta del domingo, con copiosa precipitación de agua e importante caída de granizo en el sur provincial ocasionó algunos daños en la producción de chacras de zapallos y tomates, además de vides y olivos. El fenómeno afectó principalmente a una franja productiva comprendida entre la calle 4 y hasta la 7 y 8; y entre San Miguel hasta calle Chacabuco (ex costa canal), y algunas zonas de Las Chacritas. Si bien ahora hay que hacer un relevamiento, las autoridades provinciales y municipales no avizoran daños de magnitud. El secretario de Agricultura, Ariel Lucero; informó que hasta ayer se había recibido una sola denuncia de un productor ubicado en calle 6 y Chacabuco, en Pocito; con 2 hectáreas de vid y 3 de olivos. "Sin duda hay más afectados, pero a nosotros acuden solamente aquellos productores más chicos que hacen la denuncia porque están cubiertos por el seguro agrícola estatal", dijo Lucero. Agregó que esas denuncias se derivan a Nación Seguro para que se releven los daños. Antonio Fernández, encargado de Producción en la Municipalidad de Pocito, dijo que recién hoy se tendrá un relevamiento oficial que ayer no logró hacerse porque los ingresos a chacras y fincas continuaban anegados por barro y agua.