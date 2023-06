En el Gobierno provincial trabajan en el armado de un equipo de trabajo interinstitucional para generar información, investigar y elaborar un plan de acción en prevención de una nueva virosis, conocido como "virus rugoso del tomate", que daña cultivos de tomate en distintos países. Por el tema hay alerta en el agro sanjuanino porque temen que la plaga pueda ingresar y generar daños en los cultivos que afecten los rendimientos.

"Vamos a tener la semana que viene (por esta) una reunión con las distintas instituciones para definir un plan de acción, con la participación del SENASA, INTA, INASE y Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción para elaborar un plan de acción preventivo"., dijo Martín Gómez Sabatié, secretario de Agricultura de la provincia.

El virus fue identificado por primera vez a nivel mundial en 2014 en Israel, y en México y Estados Unidos en 2018 y 2019 respectivamente. En 2019, Argentina incorporó en el Listado de Plagas Reglamentadas, el virus rugoso del tomate y comenzó a regularlo en la importación de semillas de tomate y pimiento al país. El virus también fue categorizado como una plaga cuarentenaria por el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Cosave), del que nuestro país es miembro.

Posee una alta transmisibilidad en plantaciones de tomate y pimiento y puede persistir en algunas malezas. Se transmite por semilla y plantines y mecánicamente a través del contacto en labores del cultivo (poda, desbrote, trasplante, cosecha etc.). Y el temor es que pueda ingresar a la región a través de otras frutas o cultivos.

Los síntomas de la presencia de este virus se observan en hojas y frutos. En hojas, se produce una deformación en el desarrollo tomando un aspecto de arrugado junto a la aparición del moteado en tonos más claros u oscuros. En frutos se observan manchas marrones o amarillas con rugosidad. También pueden presentar deformaciones y tener maduración irregular.

Según el funcionario provincial, se trata de "un virus nuevo que se originó en Asia, ya está en Europa y no hay datos de gran impacto en EEUU. Se transmite por contacto manual o mecánico, no se ha visto en tomate para industria en el país, pero en tomate mercado existe porque presenta mayor manipulación". Y aclaró que en San Juan no hay casos de este virus.

Es un síntoma parecido al de la peste negra, manchas en las hojas y enanismo de planta.

"Es importante esta reunión de carácter informativo entre las instituciones para que los técnicos de campo sepan identificar la presencia del virus y accionar las medidas correspondientes", dijo el secretario.