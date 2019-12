A partir del primer día hábil del mes próximo los adjudicatarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que puedan cancelar las boletas de sus casas de todo el período anual 2020 de forma adelantada y de contado se les aplicará un descuento del 15%. Aquellos beneficiarios que adelanten el pago de las cuotas de todo un semestre de contado, recibirán una bonificación del 10%, según informó ayer el organismo. Ambas alternativas vencerán el próximo 28 de febrero, según indica la Resolución Nro 5844 del IPV.



Con este nuevo plan de descuentos, en la repartición tienen la expectativa de lograr la adhesión de al menos el 30% del padrón vigente, según dijo ayer el titular del Instituto, Marcelo Yornet. El plan de la gestión uñaquista esta destinado a todas aquellas personas que cuentan con un hogar otorgado por el Estado, aunque obviamente se espera que tenga una mayor recepción en aquellos segmentos que pagan las cuotas mas bajas. De acuerdo a los informes oficiales del IPV, en la actualidad más del 60% de las cuotas que cobra el IPV no superan los $200.



Esta misma medida se implementó el año pasado, pero al formar parte del primer Plan de Regularización de Deudas que el Instituto lanzo principalmente para los morosos, su impacto no se conoció en forma individual, sino dentro del paquete en el cual un total de 7.000 sanjuaninos adhirieron, muchos se pusieron al día y otros aprovecharon para cancelar las viviendas. Entonces el monto recaudado rondó los $100 millones (ver recuadro). Yornet reconoció que la medida apunta a los adjudicatarios de casas que pagan las cuotas más bajas. Es insólito, pero aún existen cuotas mensuales de 50 pesos, mientras que las escalas van subiendo hasta llegar a cuotas de 3.000 pesos y otras de 5.000 pesos con las nuevas operatorias que se implementó en el 2018 y se ajustan semestralmente mediante un Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que calcula y publica el INDEC. Con esta bonificación quien tenga una cuota mensual de 50 pesos, el año completo le significa un desembolso de 600 pesos y al aplicar el descuento del 15% le queda reducido a 510 pesos. Del mismo modo, cuotas de 3.000 pesos suman un total de 36 mil en doce meses, y con la rebaja quedan en 30.600 pesos.""De alguna manera pretendemos incentivar a que la gente se acerque a pagar, aspiramos al menos que un 30 por ciento adopte esta modalidad, y que algunos incluso paguen dos o tres años juntos", dijo Yornet, adelantando que la oportunidad es flexible no sólo para el año 2020 sino también para los siguientes. Es obvio que las cuotas más chicas no suman tanto, teniendo en cuenta que hoy una casa del IPV tiene un costo de 2,3 millones de pesos, pero el fin es regularizar esa porción del padrón. El objetivo es que el IPV tenga un sistema de recupero de créditos solidario y sustentable y que con la implementación de cuotas ajustables, en un plazo de 18 años sea autofinanciable, manteniendo un ritmo de construcción sin depender de los gobiernos de turno.

Balance de este año

El Plan de Regularización de Deudas se implementó para normalizar la situación de los adjudicatarios poniéndose al día con las cuotas de sus viviendas o gestionando un nuevo plan de pago. Los destinatarios fueron aquellos beneficiarios de viviendas de barrio o de Asistencia Financiera de Operatoria Individual, para quienes se establecieron quitas de interés, planes de pago de entre 6 y 24 cuotas y beneficios para cumplidores. Más de 16 mil personas se acercaron a consultar su situación, 7.000 familias adhirieron a la moratoria y 1.579 viviendas fueron canceladas. Se recaudaron $95 millones, de los cuales $10 millones corresponden a la cancelación de viviendas.



El Gobierno dijo que la moratoria además posibilitó una mayor celeridad administrativa ya que se agilizaron los trámites de cobro para quienes todavía están pagando sus cuotas.

En ejecución

5.000

Son las viviendas que el Gobierno provincial tiene actualmente en ejecución a través del IPV. La cifra es equivalente a la media del Instituto de los últimos años.

Nuevos terrenos

73

Son los terrenos que adquirió este año el IPV para la construcción de nuevas unidades habitaciones. En total, suman 447 hectáreas compradas a particulares.