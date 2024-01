La nueva crisis económica por la que atraviesa el país y la sensación latente de una nueva devaluación en los próximos meses, impactó de lleno en el poder adquisitivo y provocó que los sanjuaninos buscaran nuevas formas de poder sobrellevar su día a día. De esta forma muchos modificaron sus hábitos y, en muchos casos, hasta redujeron su consumo. Esto es reflejado por un sondeo que realizó DIARIO DE CUYO en su página web y de la que participaron unas 1.100 personas. De esta manera, las opciones más elegidas para paliar el impacto de la inflación fueron reemplazar marcas de productos y caminar más para hallar ofertas.

Según el último relevamiento del INDEC, la inflación de diciembre fue del 25,5% y a nivel interanual se ubicó en el 211,4%. Esto tuvo un impacto negativo en el salario de los trabajadores que vieron licuados sus ingresos y debieron hacer modificaciones en sus presupuestos para poder llegar a fin de mes. Así, en base a la encuesta de este medio, salió a la luz que 8 de cada 10 sanjuaninos modificaron sus hábitos de consumo en el último tiempo por la inflación.

Para lograr esto, reemplazar marcas por otras más económicas y recorrer más que antes en busca de mejores precios fueron las opciones más elegidas, significando dos tercios de quienes respondieron la encuesta. Seguida a estas alternativas estuvo la de reducir raciones y cantidad de alimentos. Es decir, la cuarta parte de quienes participaron del sondeo redujeron raciones de comida en su hogar.

De todos los rubros que el INDEC censó, los alimentos fueron los que sufrieron mayores incrementos. En ese marco, poner un plato de comida a diario en la mesa y tener algo más que agua para beber, costó 29,7% más en diciembre. Uno de los productos que más subió de manera exponencial en los últimos dos meses fueron las carnes. Aunque la de vaca fue la que mayor impacto tuvo en su precio, debido a que el kilo de un corte de blanda especial se podía comprar a $7.500 a principios de diciembre. En consecuencia, a fines de ese mismo mes, el precio se retrotrajo por la caída en el consumo. Esto se reflejó en la encuesta, ya que 5 cada 10 personas dejaron de consumirla. Sin embargo, el incremento en el precio de los combustibles y la liberación de las exportaciones para todos los tipos de cortes, da indicios de que el valor de la carne de res volverá a escalar y alcanzará valores internacionales. De la mano irán el pollo y el cerdo.

Otra de las cosas que las personas sacaron de su presupuesto fueron las salidas y entretenimiento. Así, 2 de cada 10 sanjuaninos ven en esto una posibilidad de ahorrar dinero. En cuanto a lo que menos resignaron, fue remedios y productos de higiene (ver fotografía).

Pese a la política de sinceramiento de precios que tiene como premisa el gobierno del presidente Javier Milei, y todavía sin el impacto real del precio de la quita de subsidios en las boletas de servicios, los sanjuaninos creen que vendrá una mejora en la economía. Así, la mitad de ellos contestó que tiene esperanzas de que la situación se normalice para dejar de recortar sus gastos, mientras que el 35% tiene una visión pesimista y cree que esto no sucederá.

Si bien el jefe del Ejecutivo nacional viene diciendo que "nos esperan meses duros" y con índices de inflación mensual de dos dígitos, casi la mitad de los votantes manifestó que cree que la crisis económica solo durará este 2024. Mientras que el 36% fue más negativo y cree que la crisis permanecerá al menos por más de dos años.

> Hace lo justo para comer en el almuerzo y no desperdiciar

"Soy Hugo Días, vivo con mi señora que al igual que yo, es jubilada. Con nosotros está nuestra hija, que trabaja. Hemos tenido que recortar gastos en la casa. Tratamos de hacer lo justo para comer, ahorrar en eso para que no tengamos desperdicios y aprovechar todo lo que se pueda. El precio de la carne está muy caro, al igual que el de todos los productos. Otro de los problemas de esta inflación es con los medicamentos porque sólo nos dan cuatro en PAMI. Ya no nos damos más gustos como salidas. Somos de Jáchal, sólo venimos a la Ciudad de vez en cuando a comprar algunas cosas, pero no se puede ir tan lejos. Es difícil llegar a fin de mes".

> Hasta que la situación mejore, paró la construcción de su casa

"Soy Javier Ramos y vivo con mi pareja, ambos somos ingenieros. Empezamos a construir nuestra casa, pero con todos los aumentos que hubo, tuvimos que parar la obra. Si bien está habitable, no hemos podido hacerle mejoras como los detalles de pintura y carpintería. Queremos terminarla pero todas las cosas para la construcción están . En lo que más nos privamos ahora es gastos como comprar algo para la casa, algún electrodoméstico. Por el aumento en los servicios y en todos los alimentos, ahora le damos prioridad a eso y a no adquirir cosas que nos generen nuevos gastos. Por suerte todavía no hemos recortado en comida".

> Desde este año, su hijo tendrá que ir a la escuela en bicicleta

"Soy Yanina Olmos. Soy ama de casa y vivo con mi marido, que es empleado de comercio, y mi hijo adolescente. Hemos recortado gastos en transporte, tenemos una moto y andamos menos. Mi hijo está en el último año de la secundaria y es bastante alto el presupuesto. Hasta el año pasado viajaba en colectivo, pero con el aumento va a tener que empezar a manejarse en bicicleta, algo que para nosotros también es otro problema, porque me da miedo la inseguridad. También recortamos gastos en alimentos. Bajamos la calidad de los productos. La carne ya no se puede consumir y el pollo, que es la otra opción, también está muy caro".

> Reemplazó la carne del almuerzo por el plato de pastas

"Soy Daniel González, me dedico a la construcción, vivo con mi señora y cuatro hijos. Tuvimos que empezar con el recorte meses antes de que iniciara la nueva presidencia. Se nos complica el presupuesto en almuerzo, merienda y cena. Bajamos las raciones de lo que uno estaba acostumbrado a comer. Hoy en día cuesta almorzar una milanesa porque el precio de la carne está muy alto. Así que la reemplazamos con un plato de pastas. También ahorramos en electricidad. Antes no teníamos problemas en dejar la luz prendida de algún lugar en el que no estábamos, pero ahora es fundamental controlar eso y el uso del aire acondicionado".