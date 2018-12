Directivos: (De izq. a der.) Rubén Panella, José Bartolucci y Pablo Minetto, vice, presidente y tesorero, respectivamente, de la Cámara Argentina de Exportadores y Comercializadores de Vinos a Granel, ayer tras el encuentro con Uñac.

El presidente de la Cámara Argentina de Exportadores y Comercializadores de Vinos a Granel, José Bartolucci, dijo ayer en San Juan que la mayor preocupación para la próxima vendimia es que Europa acaba de tener una buena cosecha y en Chile también se espera buen volumen, lo que puede impactar negativamente en los precios al productor: ""Hay vino por todos lados, y la variable de ajuste termina siendo el productor", dijo el dirigente, quien agregó que uno de los objetivos de la entidad es incrementar las exportaciones del vino a granel para descomprimir el mercado, lo que a su vez mejorará el escenario de precios. La meta fijada por la nueva cámara es ambiciosa: buscan que la participación de Argentina en el mercado del vino a granel pase del 1,2 o 1,5% actual, al 10 o 12% en un plazo de tres años, lo que implicaría llegar a exportar entre 350 a 400 millones de litros de vinos a granel al año. Si eso ocurre habrá motivo suficiente para alzar las copas. La industria vitivinícola está golpeada por la caída a la mitad del consumo interno. En el 2001 se consumían 40 litros por persona y hoy llega a los 20 litros y se produce más vino. Eso implica que se genere cada año un excedente de 200 a 300 millones de litros anuales, que antes tenía como destino el mercado interno y hoy no tiene destino. Bartolucci dijo que es ""muy importante" sacar el stock que está sobrando y presionando a toda la industria, sobre todo a los precios de los pequeños productores. Los referentes del sector no arriesgan qué precio tendrá la uva la próxima cosecha, pero Rubén Panella, el vice de la entidad, vaticinó que dada la situación externa, ""acá no se puede esperar una cifra alta. Todos los mercados vienen hacia abajo con los precios del vino", y advirtió como una debilidad que "hoy tenemos un precio que al productor no le está cerrando". En ese sentido se refería a la alta presión impositiva que sufre la vitivinicultura, y lo graficó con un resultado: un productor chileno o español recibe un 80% más de precio que uno argentino "por el tema de aranceles, retenciones y diferencias de fletes". Es decir, cuando el productor extranjero recibe 15 pesos por cada litro de vino que vende, uno de Argentina obtiene 9 pesos. ""Antes, el gran consumo interno para el sector a granel era una contra, hoy ese mercado necesita la ayuda de la exportación nuestra para ser mas estable", aportó Bartolucci. La Cámara, que está dando sus primeros pasos -nació a principios de año- está sumando socios por todo el país, y ayer su presidente y miembros de la comisión directiva vinieron a presentarse oficialmente ante el gobernador Sergio Uñac que los recibió con el gabinete del Ministerio de Producción. Cuenta con 60 bodegas asociadas, de las cuales media docena son sanjuaninas.

Entre los problemas que van a atacar como entidad, con ayuda nacional, provincial y municipal, están los altos costos logísticos (fletes), y los impositivos. Además, un gran anhelo es competir en las mismas condiciones que Chile, con sus acuerdos de libre comercio.



> Frases

JOSÉ BARTOLUCCI Pte. C.Vino a Granel

"El crecimiento de la comercialización mundial de vinos se está dando por el granel, por una cuestión de que los costos logísticos son cada vez más elevados, conviene fraccionar más en destino. Un contenedor a granel vale en volumen lo que tres de fraccionado".