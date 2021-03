El dólar cerró en $ 97,60 promedio para la venta al público, aunque en algunas entidades la cotización de la divisa estadounidense superó los $ 98.



De esta forma, cuando restan dos ruedas de concluir el mes, el dólar acumula una suba de $ 2,45 en lo que va de marzo.



Según los valores informados en la página web del Banco Central, el dólar cerró en $ 98 en el Banco Patagonia y $ 98,30 en el Galicia.



De sostener en abril el ritmo de marzo, la divisa superaría por primera vez los 100 pesos.



Por su parte, en el mercado informal, el denominado dólar Blue se mantuvo en $142 y de esta forma la brecha con el oficial ronda el 45%.



En tanto, el dólar mayorista finalizó la rueda en $ 91,91, es decir siete centavos sobre el cierre del viernes. "La corrección de hoy es la más baja para un comienzo de semana desde el 19 de octubre del año pasado", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



De acuerdo a Quintana, "la baja en la tasa de devaluación del tipo de cambio mayorista impactó en los mercado de futuros, que operaron con fuertes bajas en todos los plazos".



"Rompiendo con su estrategia habitual, el BCRA suavizó el deslizamiento del tipo de cambio mayorista, hoy sin compensar los días sin actividad por el fin de semana", agregó en su análisis diario.



Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales sumaron hoy unos US$ 60 millones.



"Con las compras de hoy, el total acumulado de marzo orilla los US$ 1450 millones de compras netas", señaló Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 319,896 millones, en tanto no hubo operaciones en el de futuros del MAE, mientras que el volumen en Rofex ascendió a US$ 535 millones.



Los dólares bursátiles operaban al cierre del mercado de cambios en $ 137,99 el MEP y en $ 144,28 para el Contado con Liquidación.