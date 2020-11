La nevada que cayó el último martes -extraordinaria para noviembre- no fue significativa, pero sí beneficiosa. Las autoridades dicen que la nieve y la lluvia de las últimas jornadas contribuirán a generar un ambiente húmedo que colabora para bajar el estrés hídrico por la sequía, en cordillera favorecerá el escurrimiento y también, que ayudará a recargar los acuíferos. Así lo aseguran el secretario del Agua, Juan Carlos Caparroz y el director de Hidráulica, Oscar Coria. Explicaron que no cuentan con mediciones de la cantidad de nieve pero saben que ha sido liviana y que habrá poca acumulación, pero en medio de la actual sequía, tanto si se evapora o se infiltra, es de ayuda. Coria agregó que desde el punto de vista de acuíferos también han sido importantes las crecientes que han descargado en el río y que terminan recargando el acuífero. San Juan arrancó en octubre una temporada hídrica "muy seca", ese mes se esperaba un caudal de 25m3/s en el río y trajo sólo 18 m3/s. El pronóstico para noviembre es de 31 m3/s y en la primera quincena ha traído 10m3/s menos (o sea, 21). No obstante, los funcionarios señalaron como positivo que, a diferencia del año pasado, el presente mes no ha bajado su caudal respecto a octubre, y cruzan los dedos para que no empeore.