La negociación paritaria entre los gremios docentes y el Ejecutivo tuvo un escollo. La administración central no aclaró qué valor tiene el Salario Docente Mínimo Nacional Garantizado (SMNG), por lo que no se pudo definir cuál es su equivalente local: el Salario Neto Docente Provincial Garantizado, el que está compuesto del valor nacional más un 30 por ciento. Sin esa aclaración, la reunión de ayer pasó a un cuarto intermedio, sin fecha, hasta que el Ministerio de Educación de la Nación envíe la información oficial. Mientras, la gestión uñaquista cumplió con algunos de los pedidos que hicieron los gremios UDAP, UDA y AMET, que buscan que se recomponga la pirámide salarial, que entienden que está "achatada". Así, solicitaron que algunos de las cifras no remunerativas que integran el recibo de sueldo de los maestros se conviertan en remunerativas. En ese marco, la ministra de Hacienda, Marisa López, dio el OK para que el ítem E56, que refleja el estado docente y que llegaba a los 17.500 pesos, pase a 30 mil pesos "por docente o su equivalente en horas cátedra". Además, que el código E66, valor remunerativo por antigüedad, se incremente de los 8.200 pesos actuales a 12 mil pesos y hasta los 24 mil pesos, dependiendo del rango de antigüedad. También, tal cual estaba previsto, el sueldo de julio tendrá una suba del 10 por ciento, lo que impactará en todos los trabajadores del Estado.

La discusión sobre el SMNG no es menor, ya que los sindicatos sostienen que la cifra asciende a los 165 mil pesos a partir de este mes, por lo que el salario mínimo provincial es de 214.500 pesos. Desde el Gobierno afirman que el valor de referencia que fijó Nación es menor y representa 116.046,7 pesos, por lo que el mínimo local es de 156.781 pesos. Bajo ese parámetro, desde Hacienda indican que la gestión uñaquista está cumpliendo con su compromiso, porque, a través de cifras no remunerativas y no bonificables que se liquidan desde marzo, ningún maestro está cobrando menos de 180.000 pesos.

A la espera de la respuesta de Nación, la titular de la cartera contable remarcó que "la paritaria no está cerrada" y se reanudará cuando la administración central aclarare el punto. Una vez cumplido eso, las partes se juntarán para discutir otros temas, como el adelantamiento del 10 por ciento de aumento previsto para septiembre. Los gremios habían solicitado que ese valor se sume al 10 por ciento de julio, pero López dejó en claro, en el acta paritaria, que esa medida es "económicamente imposible", aunque dejó la puerta abierta para que se practique en agosto. Sobre las asignaciones familiares, está en estudio una modificación desde el mes que viene y, sobre la agilización de los trámites de pago, la provincia se compromete, en los casos que corresponda, a pagar Fonid, Conectividad y complemento al mínimo, con retroactividad desde la fecha de toma de posesión del cargo.

Por otro lado, en el acta, la ministra de Hacienda dijo que "hemos cumplido con la promesa de garantizar que los sueldos estén por encima de la inflación", incluso cuando en junio fue de 50,7 por ciento.

Patricia Quiroga, de UDAP, y Daniel Quiroga, de AMET, coincidieron en que las modificaciones realizadas en los ítems E56 y E66 sirven para "recomponer la pirámide", pero que será clave definir el mínimo docente. Sobre los valores atados a la antigüedad, ahora será de 12 mil pesos para los que no tengan años, 14 mil pesos de 1 a 4 años, 20 mil para docentes entre 5 y 9 años, 22 mil entre 10 y 24 años y 24 mil pesos con más de 25.

> Prudencia, transición, equilibrio y esfuerzo

En el acta de comisión paritaria negociadora, la ministra de Hacienda, Marisa López, dejó constancia de una serie de lineamientos que vienen siendo ejes de la política salarial, sumado a que se producirá un cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre. "Debemos mantener el principio de prudencia y responsabilidad al asumir obligaciones que van a tener impacto en el presupuesto actual, pero, también, en el siguiente, a efectos de realizar una transición ordenada", destacó la titular de la cartera económica. En ese marco, también agregó una postura que ha sido puntal de la gestión uñaquista: "Sostenemos la firme premisa del equilibrio fiscal". Además, reflejó el estado del flujo de los ingresos a las arcas del Estado y el esfuerzo del Ejecutivo hacia los docentes y el resto de los empleados de la administración pública. "La recaudación se encuentra por debajo de la inflación interanual y existe un mecanismo que garantiza que los sueldos siempre se encuentren por encima de la inflación, que no requiere para activarse ningún acto formal adicional al técnicamente establecido en el artículo 10 del acta paritaria del 27 de febrero de 2023", indicó. En este último punto, se refiere al sistema que se fijó para que los haberes estén al menos 5 puntos por arriba de la inflación.

Aumento

61,1 Es el incremento salarial que tendrán los trabajadores estatales con el sueldo de este mes. La cifra está unos 10 puntos por arriba de la inflación, la que fue de 50,7 por ciento para junio.

No docentes

Al cierre de esta edición, la ministra de Hacienda, Marisa López, defi nía si mantenía hoy una reunión con el resto de los trabajadores estatales, nucleados en UPCN, ATE, ATSA, SOEME y Sitraviap.