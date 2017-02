Tras el anuncio del INDEC el jueves pasado que arroja una inflación de 1,3% en enero, el oficialismo reforzó la idea de que en el primer cuatrimestre del año el alza en los precios será menor a 5% y que en el año la variable no superará el 17%. No obstante, consultoras prevén una inflación para 2017 por encima de la meta oficial, producto de los aumentos de precios que se registraron en el comienzo del año -naftas y peajes, entre otros- y los que se esperan en los sucesivos meses como gas y agua.

En diálogo con ámbito.com, el economista de Ferreres & Asociados, Fausto Spotorno, sostuvo que la consultora registró una inflación en enero de 1,66% y agregó que calculan un 19% para 2017, "por encima de la proyección del Gobierno"."El tema clave son las tarifas. Ahora vienen tres meses que son fundamentales. Febrero, marzo y abril van a registrar subas importantes de electricidad y gas", remarcó.

En tanto, Marina Dal Poggeto, directora del Estudio Bein, sostuvo a este portal que la inflación para enero arrojó 1,8% y que la proyección anual para la consultora es del 22%. En ese marco, informó que "el cálculo de inflación para el primer cuatrimestre es de 5,5%", cercano al 5% que estima el Gobierno. Para la economista, la inflación anual va a depender de cómo se fijen las paritarias y del tipo de cambio que establezca el Banco Central. "El dólar está por debajo de los valores de diciembre y se va a mover hasta las elecciones", analizó.

Dal Poggeto subrayó que hay un aumento previsto para la tarifa de agua y que no se descartan subas en el transporte que hagan "fluctuar" el índice de inflación.En tanto, remarcó: "Sabés que va a aumentar la luz y el gas, lo que no sabés es cuál es el impacto sobre la factura". Otras consultoras, como Ecolatina, prevé una inflación para 2017 en torno al 23%, "claramente por encima de la meta oficial" pero "muy por debajo del 40% registrado en 2016". En ese sentido, sostiene que "si la proyección se concreta, convivirán dos lecturas opuestas: una baja significativa de la inflación respecto de 2016, con un incumplimiento del BCRA".

Cabe recordar que Federico Sturzenegger, titular del Banco Central destacó que "el compromiso es establecer un rango de inflación entre 12% y 17% para todo 2017". A su turno, el analista Gabriel Zelpo, de Elypsis, dijo a este medio que la inflación que registraron en enero fue de 1,7% mientras que el cálculo anual de la consultora es de 32,7%.

Fuente: ambito.com