Destino demandado: en las vacaciones de julio las Termas de Río Hondo es uno de los lugares preferidos por los sanjuaninos. Hay paquetes de entre 10.500 y 12.000 pesos una semana con pensión completa.

A pocos días del inicio del receso invernal y pese a la explosión del dólar que hubo desde mayo los que decidan tomarse un descanso en destinos nacionales se van a encontrar con precios ‘viejos’ para las vacaciones de julio en las agencias locales.



Es que al igual que ocurrió con los destinos sanjuaninos, los operadores turísticos han decidido no trasladar el efecto de la devaluación a los valores de los paquetes de viajes a otras provincias para mantener las ventas.



Asé es que para viajar este mes siguen vigentes los mismos precios de abril para viajes en el mercado interno, que tenían un incremento del 20% respecto al año pasado, aunque en el medio se produjo una devaluación de casi el 40%. Con esta estrategia buscarán capitalizar además a aquellos presupuestos que se quedaron afuera de la posibilidad de viajar al exterior como lo venían haciendo y que ahora lo piensan dos veces por la suba del dólar, además de tentar al resto con escapadas que en algunos casos incluyen comidas y pasajes a precios muy atractivos. En esto coincidieron tanto el presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Daniel Paroli; el vicepresidente regional de la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (FAAEVIT), Ariel Gimenez; y el presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVIT) en San Juan, Gustavo Chavez.



En todos esos sectores tienen expectativas favorables porque si bien luego de la disparada del dólar se frenaron ventas y consultas, éstas comenzaron a reactivarse en la última semana a medida que se aproximan las vacaciones. Chavez dijo que las reservas están un 50% por debajo del año pasado a esta época, pero tienen esperanzas en remontar por lo atractivo de los precios. Agregó que algunas agencias están pidiendo una semana de prórroga en el plazo de cierre de cupos hoteleros por las expectativas. ‘’Lo bueno es que el precio no ha variado, se sigue manteniendo. El salto devaluatorio no llegó a los paquetes de invierno dentro del país’’, destacó por su lado Gimenez. El sanjuanino que quiera viajar fuera de la provincia se encontrará con paquetes a las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero entre 10.500 a 12.000 pesos por persona en base doble los siete días con pensión completa, el mismo precio que hace dos meses. En los destinos sanjuaninos los precios muestran subas del 15% respecto al año pasado, según un informe que publicó el sábado DIARIO de CUYO. Paroli explicó que las cabañas en el interior de San Juan están en el orden de los 1.500 a 2.000 pesos diarios para seis personas, frente a unos 2.800 pesos que muestras hospedajes similares en Córdoba por ejemplo. ‘Tenemos muy buenas expectativas porque en la última semana se reactivaron las consultas. Si bien los precios han variado en relación al año pasado, no están ni ahí en relación a como varió el tipo de cambio’’, añadió Paroli. Chavez, al igual que el resto de sus colegas; agregó que esta devaluación también ayudará a repotenciar el turismo receptivo internacional, a partir de la llegada de más extranjeros para quienes ahora la Argentina y San Juan son más baratos (ver aparte). De todos modos creen que eso no ocurrirá en julio precisamente, sino en los próximos meses. Por ahora las expectativas están centradas en los viajeros de otras provincias. En San Juan las vacaciones de invierno serán del 7 al 21 de julio. Los porteños y bonaerenses que suelen venir bastante a esta provincia arrancan una semana después.



Más turismo nacional



Los referentes de las agencias de turismo coinciden en que a partir de esta devaluación el turismo nacional tomará revancha frente a los viajes al exterior que se encarecieron. Hasta ahora los destinos extranjeros eran tentadores al punto de que en provincias de frontera como San Juan obligaron a tomar medidas excepcionales para proteger al comercio ante la competencia de compras en Chile."Hoy Argentina es más barata y desde este verano cada vez más gente elige vacacionar en el país. Además, de aquí a fin de año el incremento del turismo internacional va a ser significativo", opinó Ariel Gimenez. ""Esto que ha pasado con el dólar nos va a favorecer. Seguro se va a activar el turismo interno", coincidió Chavez.