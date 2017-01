Con el nuevo año el gobierno provincial dio luz verde a una licitación millonaria para una obra eléctrica: invertirá 150 millones de pesos de fondos propios en la construcción de una estación transformadora en 132/33 y un línea eléctrica doble terna nueva para que puedan conectar la energía que produzcan las plantas solares que se construirán en el predio oficial del departamento Ullum, donde está ubicada la Planta Solar San Juan I, en kilómetro 4,8, sobre la ruta provincial Nº 54, a 30 kilómetros al norte de la Ciudad de San Juan.



La obra se hará para prestar servicio a las empresas que se asociaron con Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) para participar en los programas Renovar que lanzó la Nación con incentivos para impulsar el desarrollo de energías limpias.



Con ese fin el Gobierno loteó en 10 áreas el predio de 1.200 hectáreas donde está la planta piloto Solar San Juan. En el Renovar 1.5, a fines de 2016; la Nación seleccionó 4 empresas que se asentarán allí, y que invertirán 120 millones de dólares para generar 100 megavatios de energía solar.



Como contrapartida el socio provincial (EPSE) además de proporcionarles el terreno, debe proveer la conexión a la red del Sistema Interconectado nacional, por eso es que están licitando ahora esta gran obra eléctrica.



El contrato indica que cuando las firmas comiencen a facturar (la energía se las comprará la Nación) EPSE les cobrará una tasa por el arrendamiento de la línea. Los pliego de la licitación se venden hasta el 3 de marzo y la apertura de las ofertas se hará el 6 del mismo mes en las oficinas del organismo eléctrico estatal.



‘’En EPSE debemos cumplir con sacar la energía de esos parques a la red, para eso se ha diseñado esta ET interna en el parque, donde todos los lotes -los adjudicados ahora y a futuro- van a venir a conectarse allí’’, explicó el presidente Víctor Doña.



Agregó que se trata de una ET grande, desde donde saldrá una línea a la ruta con una doble terna (dos líneas montadas en un mismo poste con una sola torre) de 132 kW, que se extenderá por 6 kilómetros hasta la ruta Nº 54. Allí se unirá con las líneas eléctricas similares que vienen de los diques Punta Negra y Caracoles por un lado, y de La Olla por otro.



‘’En el futuro, pensamos sacar por esa línea 320 megavatios, cuando estén todos los lotes adjudicados para centrales solares. En esta primera etapa será para sacar 180 megavatios, por lo que sobrará para las 4 centrales iniciales por 100 megavatios’’, explicó el funcionario.

PARQUES SOLARES

En febrero o marzo se firman los contratos con los proyectos solares adjudicados para que inicien la construcción de los parques solares en San Juan.



Además de los cuatro que se instalarán en Ullum, asociados al EPSE; hay otros tres que se adjudicaron a privados, y que estarán ubicados en Sarmiento, Albardón e Iglesia.



En conjunto, los siete resumen una inversión privada de 270 millones de dólares, a la vez que demandarán unos 1.000 nuevos puestos de trabajo en la provincia, durante un plazo de año y medio que se extenderá su construcción.



En ese mismo lapso EPSE debe terminar la nueva ET y la línea de interconexión eléctrico al SADI (Sistema Argentino de Interconexión), la principal línea eléctrica que colecta y distribuye la potencia eléctrica en el país. Si no lo hace, será penalizado por la Nación con multas.



‘’Para agilizar, ya licitamos hace dos meses y adjudicamos la compra de los transformadores, porque tienen una demora de entrega de 10 a 11 meses’’, dijo Doña. Se trata de dos transformadores de 100 Mva que junto con la línea va a poder sacar 180 megavatios. En los planes del Gobierno está participar en la próxima licitación Renovar que la Nación planea para mayo próximo, y si la provincia resulta otra vez adjudicada, procederá a licitar la expansión de la nueva ET.



Gran capacidad



180 megavatios permitirá conectar al SADI la nueva ET 132/33 y la línea doble terna en 132 kV que licita el EPSE. Se ubicará en Ullum, donde está la planta solar San Juan I.

Expansión



11 son los millones de pesos que invertirá el EPSE para ampliar la Planta Solar San Juan I. Se colocarán más paneles para llevar la generación de los actuales 1,2 MW a 1,7 MW.

Se agranda 40% Solar San Juan I



El Gobierno provincial proyecta producir 320 megavatios de energía solar del predio que tiene en Ullum de dos formas: una, por medio de contratos con privados para que inviertan en centrales solares; y otra, mediante la ampliación de la planta Solar San Juan I.



En el día de hoy la empresa mendocina ICSA (subsidiaria de Pescarmona); firmará el contrato de adjudicación de la licitación realizada para ampliar en 0,5 MW esa planta solar y llevarla de 1,2 MW a que genere 1,7 MW. La central va a seguir siendo piloto y la ampliación se construirá pegada a la existente, pero se probará otra tecnología.



La Solar se licitó en el año 2009 y demandó una inversión cercana a los $40 millones por parte de la provincia. La planta es un avanzado laboratorio y observatorio de diferentes tecnologías, para promover el desarrollo de la industria fotovoltaica. Está equipada con sistemas de datos y una estación meteorológica de punta, y desarrolla un programa de capacitación de profesionales locales y europeos.