Jornadas de Comercio Exterior- Comex 2017.

Mientras crece la expectativa por el futuro del Mercosur y el comercio con Brasil, luego del triunfo de Jair Bolsonaro en la presidencia del país, San Juan se prepara para recibir a una misión de importadores brasileños que quieren contactarse con empresas agroindustriales para fomentar negocios. Esto ocurrirá el próximo 14 y 15 de noviembre, en ocasión de las II Jornadas de Comercio Exterior, Comex San Juan 2018, que se realizarán en el Centro Cívico, organizadas por el Ministerio de la Producción junto con la Casa de San Juan en Brasil, según informó el titular de la cartera, Andrés Díaz Cano. El encuentro es clave porque además de que las industrias locales podrán estar en las rondas de negocios con distribuidores y supermercardistas brasileños, los empresarios podrán escuchar al economista Gustavo Segré -experto en negocios y director de la Casa de San Juan en Brasil-, que explicará cómo quedará Brasil a partir del 2019 con la asunción del presidente Bolsonaro, y cómo son las oportunidades de negocios en función de ese nuevo escenario económico para las empresas de San Juan. El especialista llevó tranquilidad respecto al futuro comercial de ambas regiones en una entrevista con DIARIO de CUYO tras las elecciones, y pese a los dichos de funcionarios del nuevo gobierno de que "no es importante" el comercio con Argentina y el Mercosur. "Tenemos inscriptos más de 60 empresarios para las rondas de negocios, olivícolas, vitivinícolas y de toda la agroindustria", anticipó el ministro de Producción. Si bien aún no han confirmado su asistencia, Segré informó que se han invitado a venir a 7 firmas entre las cuales hay 4 grandes importadoras de San Pablo -Espabra Géneros Alimenticios (pasas, aceitunas, vinos, etc), Cantú Importadora de Bebidas (vinos), Uniagro Industria y Comercio de Productos Alimenticios (almendras secas, aceitunas, pasas de uva, pistacho, aceite de oliva, etc) y Rugal Importadora e Exportadora (frutas frescas y secas, etc). También se invitó al distribuidor de vinos de alta gama Decanter Vinhos Finos y a dos representantes comerciales. Estos son Ana Paula Barios (uvas, pasas, pistachos, damascos aceitunas y almendras, entre otros) y Urquiza Representaciones Comerciais (frutas secas, aceite de oliva, aceitunas, vinos, etc). ""La idea es juntar a aquellos que tienen demanda potencial en Brasil con los oferentes de diversos productos en San Juan, abrir mercados nuevos", dijo Segré, quien agregó que tienen oportunidades aquellos productos con agregado de valor, como por ejemplo, las aceitunas rellenas con morrones y todo tipo de frutas secas, como pistachos, almendras, pasas de uva y nueces. No es excluyente el volumen, porque hay importadores brasileños con interés en representar a San Juan, que no trabajan con mucho volumen, lo cual es atrayente para quienes quieren dar sus primeros pasos en exportación. Una novedad será la idea que se presentará de que empresas o consorcios de ellas, comercialicen sus productos a través de representantes comerciales en aquel país. Los vinos sanjuaninos también tendrán su oportunidad en estas rondas de negocios. Si bien su participación es la menor entre las exportaciones vitivinícolas, cada vez son más reconocidos. Incluso hoy, en la cena del 75 aniversario de la Cámara de Comercio argentino-brasileña en San Pablo, servirán sólo vinos sanjuaninos. Además habrá un homenaje a San Juan por ser la única provincia que tiene allí una oficina de negocios.

**La primera experiencia

En septiembre del año pasado se hicieron por primera vez en la provincia de San Juan las Jornadas de Comercio Exterior- Comex 2017, y participaron como disertantes prestigiosos analistas del área del Comercio Internacional.

Entre los temas que se analizaron estuvieron las oportunidades y tendencias del mercado internacional, claves del éxito exportador, acuerdos comerciales, normativas y certificaciones vigentes.



>Delegación peruana

La misión comercial que encaró el gobernador Uñac junto a otros gobernadores y empresarios a Perú el lunes pasado tendrá una contrapartida en los primeros meses del 2019 cuando llegue a la provincia una misión inversa de empresarios de aquel país. Según contó el ministro Díaz Cano, la está organizando la Cámara de Comercio de Lima, entidad que cuenta con 15.000 asociados; y que pretende traer algunos de esos empresarios para que conozcan de primera mano la oferta de productos sanjuaninos. La de los peruanos será la segunda misión comercial inversa luego de la de brasileños en pocos meses, actividades que dan un gran impulso a la economía sanjuanina. A fines de octubre el gobernador Sergio Uñac, junto a sus pares de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Tucumán, Juan Manzur, viajaron en misión institucional y comercial a Lima, Perú y participaron en la Ronda de Negocios Multisectorial con el fin de promocionar la oferta exportable