Viñateros agolpados en las puertas de Fiduciaria San Juan. En el primer día sus autoridades atendieron a 300 productores que quieren vender la uva a $5,50 por kilo. Además, unas 20 bodegas manifestaron interés en elaborar mosto para el Gobierno.

Pese a que el Gobierno estableció un precio de referencia de $5,50 para el kilo de uva, el sector mostero se muestra reticente a dar un valor de mercado y menos a convalidar el precio oficial. Por eso ayer los viñateros acudieron en masa al centro gubernamental que comprará la uva, en el debut de la operatoria oficial que implementó la gestión de Uñac. Por su lado, el presidente de la Cámara de Exportadores de Mosto, Fernando Morales, afirmó que no va a comprar uva al precio referencial que estableció el Gobierno porque le significaría ‘perder competitividad internacional’’, y hasta aventuró que en caso de consolidarse ese valor este año se compraría y exportaría menos que el año pasado. ‘’No hay lugar para convalidar ese precio del kilo de uva’’, dijo a DIARIO DE CUYO y agregó que de ser así, las 105 mil toneladas exportadas en el 2018, ‘’no llegarían ni a 70 mil toneladas este año’’.

Por su parte, Daniel Galvan, a cargo de Fiduciaria San Juan, la oficina de gobierno que ayer comenzó a recibir las ofertas de uva de los productores de hasta 25 hectáreas, dijo que la convocatoria en el primer día fue masiva: atendieron más de 300 personas y recibieron 260 solicitudes. Antes de abrir las puertas a las 8 de la mañana, los viñateros ya habían formado una fila que arrancaba en calle Jujuy y se extendía a lo largo de la avenida Córdoba por una cuadra y media. También se presentaron alrededor de 20 bodegas interesadas en elaborar mosto sulfitado para el Gobierno. Por su lado, Morales no quiso decir el precio que el sector privado puede pagar este año por kilo de uva, -’’es bastante menos de lo que ofrece el Gobierno’’, señaló- pero deslizó en otro momento de la entrevista que existe una diferencia del 30%, entre lo que ofrece el Gobierno y lo que pretende dar el sector. Llevado ese razonamiento a números exactos, implica que el valor del kilo de uva para mosto rondaría los $4 en el sector privado, es decir, $1,50 menos que el valor que ofrece el operativo de compra. El Gobierno comprará hasta 70.000 kilos de uva por productor, invirtiendo para ello unos $120 millones.



Para los mosteros el valor oficial no es viable debido a los costos impositivos y el mercado externo. Morales dijo que entre marzo de 2015 y marzo de 2018 el precio que la industria del mosto pagó por la uva creció 400%, mientras que la inflación acumuló 145% y el tipo de cambio, 350%. Detalló también que la energía se incrementó 537% del 2016 a la fecha, y que las tasas financieras están al 50% anual, lo que complica el negocio del mosto ya que debe pagar la uva de inmediato y despachar el mosto a lo largo del año. Además mencionó que se han generado más retenciones y quitado reintegros.



Respecto al mercado externo y el precio internacional de la tonelada de mosto, en la Cámara del mosto niegan que actualmente sea mayor a los 950 dólares FOB en que oscila en promedio la tonelada. Juran que los U$S 1.300 que se hablan es el precio promedio que surgió el año pasado y que informó el INV, y que el 2019 el precio arrancó a la baja debido a que el año pasado España no estaba ofreciendo producto porque tuvo una mala cosecha, y al mejorar la producción ahora está volviendo a normalizar su oferta. Morales reconoció que el gobierno de Uñac le ofreció pagarles retenciones -a razón de $3 por cada dólar exportado- si la cámara convalidaba el valor referencial del kilo de uva, pero lo rechazaron porque no pudieron ‘’calzar los números entre lo que necesita el mosto y lo que el Gobierno pretendía para el productor’’. Respecto al porcentaje obligatorio de uvas que deben destinarse este año al mosto, opinó que no debería superar el 30%. Ayer aún no había fecha para que los gobiernos de San Juan y Mendoza firmen ese acuerdo interprovincial.

Aconsejan elaborar la uva a maquila

Las entidades viñateras denunciaron que existe una ‘’acción especulativa de unas pocas empresas’’, ‘’ausencia’’ del Estado nacional para accionar en favor de los productores en la actual crisis vitivinícola y que la merma de la cosecha superará el pronóstico del INV. Por ello aconsejan a los productores tomar los créditos a tasa cero del gobierno, vender la uva en el operativo oficial y el resto elaborar a maquila, en condiciones entre 60 y 64 litros por cada 100 kg de uva. Tanto la Asociación de Viñateros como la Federación firmaron un comunicado donde expresan que estos mecanismos permitirán defender el precio de la uva y esperar con el producto hasta que termine la vendimia, ‘para exigir a la Nación medidas para la cadena de valor’’. También convocaron a una asamblea viñatera el 11 de marzo a las 20 en “La Casona” (Sarassa 356 Este, Capital).

Escenario de la nueva cosecha

> El operativo oficial

El Gobierno recibirá las solicitudes de los viñateros para comprarles las uvas hoy, y desde el lunes 11 próximo al miércoles 13, únicamente. Los productores deben cumplir una serie de requisitos que pueden consultar en la página web del Ministerio de Producción. Pagará $5,50 por kilo en dos veces.

> ¿Se perderá plata?

El titular de la Cámara del Mosto dijo que el gobierno ‘’seguro va a perder plata’’ con el operativo de compra de uva. ‘’Los precios que da el mosto concentrado, con base a $5,50 el valor de la uva no los puede tomar el mercado internacional. Y si retiene el producto en el tiempo, este pierde calidad y bajan los valores’’, dijo.

> Elaboración

La expectativa del sector mostero es repetir un volumen similar al del año pasado si el tipo de cambio evoluciona con la inflación. Si el dólar va por debajo de la inflación y con un encarecimiento de la uva, la verdad es que estar muy difícil. Morales dijo que ‘’el tipo de cambio hoy no es suficiente’’.