La crisis hídrica ya empezó a sentirse más, y hoy las juntas de riego de la provincia tendrán una reunión con el nuevo Director de Hidráulica, Oscar Coria, para conocer cómo será de ahora en adelante la distribución del agua de riego, teniendo en cuenta las escasas reservas en los diques y la poca disponibilidad que trae el río San Juan. En el sector productivo ya hay malestar porque en los últimos días las autoridades mermaron dos puntos el coeficiente de distribución (que ya era bajo), y están mandando 30 metros cúbicos por segundo. Esto enojó a algunos presidentes de juntas porque la decisión se tomó unilateralmente, sin consensuar con ellos, y tienen problemas con la producción.

En Hidráulica recién hoy saldrán a dar la explicación oficial, pero fuentes del organismo adelantaron que sencillamente han tenido que achicar los envíos porque el agua es muy poca y la finalidad es asegurar la dotación no sólo para que alcance en el verano sino también para que quede algo para el 2022, que también se estima que será muy seco. El que salió con los tapones de punta ayer es el presidente de la junta de Riego de Chimbas, Eduardo Garces. ""Toman decisiones y no informan, y eso no debe ser así, deben consensuar con los productores", se quejó. Dijo que al achicar dos puntos la distribución, el agua no tiene fuerza y en su departamento con canales con compuertas chicas "no llega a las fincas, directamente se pierde el agua". Raúl Font, desde la junta de 25 de Mayo, admitió que los regantes "nos hemos enojado" y anticipó que de mermar más el riego se va a complicar la producción.

Pero también admitió que la situación es crítica porque el río está trayendo 18 m3/s y se sacan 40 m3/s de los diques. Un regante de Caucete, Chacho Yanzón, dijo que allá no pueden regar ni siquiera con 40 m3/s y cuestionó que no se haya diseñado una estrategia hídrica antes. Bruno Perin, desde la Junta de Pocito, coincidió en que los regantes no fueron consultados para hacer la merma y hoy pedirán explicaciones a Coria. Pero dudó que se puedan restituir los 2 m3/s ""porque es verdad que hay muy poca agua". "Creo que ellos han mermado porque no dan abasto para llegar a marzo", dijo. Miguel Moreno, titular de la Junta de Angaco, se enojó en cambio con quienes critican la merma de la distribución, y pidió a los productores que "cuiden" la forma de regar los cultivos "porque los diques están vacíos".

El pronóstico hídrico



El pronóstico hídrico para la temporada de octubre 2020 a septiembre de 2021 elaborado por la Dirección de Hidráulica indica que será un año "muy seco" y se calcula que el río San Juan en el próximo periodo traerá 815 hm3 de agua. Eso es un 27% menos que los 640 hm3 (656 hm3 fueron los pronosticados) que efectivamente trajo en el ciclo que concluyó. San Juan precisa alrededor de 1.000 hm3 para satisfacer necesidades de consumo humano, riego, energía y recreación, de manera que lo que falta tendrá que sacarse de los diques y mediante pozos de agua subterránea. El mes pasado los diques ya tenían menos de la mitad de reservas del año pasado a igual altura, alrededor de 260 hm3.