En los supermercados locales aseguran que las entregas de los proveedores están suspendidas pero que aún no modifican los precios ante la ausencia de listas nuevas. Creen que llegarán los ajustes esta semana.

Luego de la fuerte devaluación que sufrió el peso ante el dólar el lunes tras las elecciones todos están nerviosos por saber el nivel que alcancen las remarcaciones de precios en los alimentos de la canasta básica, pero ayer tanto en las grandes cadenas como los súper más chicos y algunos mayoristas sanjuaninos juran que todavía no han subido los productos en la provincia a pesar de algunas versiones en contrario. Los empresarios consultados dijeron que las casas centrales aún no enviaron listas de precios nuevas, por lo que la venta se sigue realizando a precios de la semana pasada, incluso la de los mayoristas a los almaceneros. Eso sí, esperan que eso suceda en forma inminente sobre todo al ver que ayer el dólar siguió desbordado por segundo día consecutivo (ver página 5). Para Carlos Icazzati el descalabro del tipo de cambio es lo que ha generado la convulsión. ""Todavía no sube nada, me han advertido que va a subir, pero yo no puedo salir a remarcar por las dudas. Si alguno subió antes es porque se asustó o compró a alguien que está especulando", aseguró el referente de Café América que tiene establecimiento minorista y mayorista y abastece a un gran cadena de almacenes sanjuaninos. Justamente a esos locales algunas amas de casas señalaban ayer con remarcaciones del 15%, pero no se logró constatarlo. En el mayorista se vendía normalmente, al mismo precio que la semana pasada y no había faltantes de productos. ""Seguramente van a llegar precios nuevos en estos días, porque esta devaluación no es gratis" añadió, al tiempo que evaluó que el dólar se está consolidando entre los 57 y 58 pesos y eso representa una devaluación en torno al 25% respecto al viernes pasado. Mario Gee, vocero de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, coincidió en que pronto habrá algún aumento "pero aún no tenemos ninguna novedad y no se han retocado los precios en los supermercados de esta entidad". Gee, desde el supermercado Myriam, añadió que las remarcaciones no se notarán rápido porque los supermercados locales no compran equipos completos tan seguido a los proveedores. ""Tampoco hay dinero circulando, se vende lo mínimo y no se puede estar subiendo precios por las dudas", aseguró.



El escenario en cadenas locales era similar: ""Sin novedades, seguimos igual sin cambios de precios" fue la respuesta de los gerentes en las empresas consultadas. Uno de los hechos que aumentó la incertidumbre fue que ayer el mayorista Makro permaneció cerrado buena parte de la jornada. ""Es sólo porque estamos de inventario", explicaban desde el local, aunque pocos le creyeron.



Algunos distribuidores y minoristas de carne consultados también dijeron que al menos hasta ayer no habían subido los precios de los cortes. ""No hay faltante de mercaderías, no hay listas nuevas" dijo Santiago Manzur desde el frigorífico Friar. En el mercado de abasto de la feria de Capital las carnicerías también seguían con precios viejos. ""No sé qué pasará el jueves que llega la mercadería nueva", anticipó el director de la feria, Mauro Quiroga.