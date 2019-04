Elegido. Bariloche sigue siendo el principal destino nacional que seleccionan los chicos para sus viajes al finalizar los estudios.



Los viajes de egresados de los chicos que terminan sus estudios no escapan a la crisis que vive el país con un dólar inestable y una inflación que parece no tener techo. Este año los valores de las salidas son entre un 40 a un 55% más caros que la temporada 2018 y han provocado, según los operadores de las principales agencias que organizan salidas estudiantiles, que las propuestas internacionales hayan desaparecido de las ofertas. Es que nadie se anima a firmar un contrato en una moneda que no se sabe cuánto va a costar.

Frente a este panorama se ha afirmado Bariloche como el destino nacional más elegido, ya que concentra el 85% de los tours. Un paquete a esa localidad para alumnos secundarios que incluye traslado, alojamiento, comida, excursiones y boliches y que puede durar de 10 a 12 días parte desde los 42.900 pesos a los 50.000 pesos, que se pueden pagar en cuotas fijas que se congelan con el pago de la primera.

Los operadores coinciden en que la temporada 2019 viene complicada por los fuertes incrementos de los combustibles y la suba del dólar, que afectan sus costos y por eso estiman que este año habrá una baja estimada de un 10% de chicos que realizan los viajes al momento de concluir sus estudios.

La modalidad para cancelar el viaje cambia de acuerdo a la agencia. En Turismo Vittorio, por ejemplo, el paquete completo para este año cuesta 50.000 pesos, que se congelan con un pago inicial al momento de firmar el contrato. El resto se abona en cuotas, de acuerdo a las posibilidades de cada familia, pero debe estar cancelado el total antes de viajar. También reciben pagos hasta en 12 cuotas con tarjetas, pero el interés dependerá de cada banco, dijo Darío Fernández, coordinador general de la empresa.

Si bien la opción más buscada por los estudiantes sigue siendo Bariloche, un viaje más económico es Carlos Paz. Un paquete de 10 días con 8 noches de alojamiento, que incluye pensión completa, quinta comida (a la vuelta de salir a bailar), excursiones y boliche todas las noches cuesta 23.000 pesos, que se pueden abonar con la misma modalidad anterior, dijo Fernández.

En Travel Rock, una de las agencias líderes en el rubro en el país, un paquete con todos los gastos incluidos, de 9 días con 8 noches de alojamiento, cuesta para el 2019 un total de 42.900 pesos. Claro que algunos chicos que viajarán este año empezaron a pagar hace 2 años y congelaron el precio, según explicó Pablo Heit, gerente de la empresa. Por ejemplo, para los que viajarán el año que viene pueden abonar en 24 cuotas de 2.829 pesos ó en 18 cuotas de 3.770 pesos, es decir que el paquete total supera los 67.000 pesos.

Un mundo aparte es el de los viajes para los estudiantes primarios. Una de las principales agencias que opera en este segmento del mercado es Mario Agüero Turismo, que ofrece a Carlos Paz en uno de sus paquetes, que incluye 5 días con 3 noches por 14.990 pesos.con pensión completa, excursiones, entretenimientos, video, fotos y remera. Se puede abonar en cuotas y 10 días antes de viajar debe estar cancelado.

Otra opción, según explicó Mario Agüero hijo, es una excursión a Mendoza por dos días con una noche de alojamiento por 4.450 pesos. Sólo por el día cuesta 2.300 pesos. Otra opción, dentro de los límites de la provincia, es Ischigualasto por el día a razón de 2.390 pesos por alumno.





- Movimiento

10 Es el porcentaje de caída de la cantidad de estudiantes que salen de viaje este año, según datos del sector.

- Cuota cero

Es lo primero que paga el estudiante y asegura que el viaje de egresados se hace sí o sí. Corresponde al 6% del valor del paquete básico del viaje. Funciona como un seguro frente a cualquier inconveniente que tenga la agencia para cumplir con el contrato. Ante el cierre de una empresa, garantiza que el viaje se hace.

A tener en cuenta



A la hora de firmar un contrato con una agencia es importante averiguar si está habilitada para realizar turismo estudiantil y si tiene autorizado el destino por el Ministerio de Turismo de la Nación. También se deben considerar los requisitos que debe cumplir la empresa, qué características poseen los contratos -en cuanto a transporte, hospedaje, gastronomía, excursiones, seguro médico y de asistencia al viajero- y cómo hacer denuncias en caso de necesitarlas.

Todas las consultas están disponibles en la web www.argentina.gob.ar.

Los coordinadores que acompañarán a los alumnos deben ser mayores de 21 años, tener estudios secundarios completos, no contar con antecedentes criminales e inscribirse y efectuar la renovación anual ante el Registro de Coordinadores y Asistentes de Turismo Estudiantil.