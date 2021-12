Sin duda que las críticas de la gente a la Red Tulum motivaron al Gobierno a extender hasta fin de mes el pasaje gratis en micros, pero también se sumó un pedido inesperado: el de los comerciantes. Es que ese sector aduce que en las últimas dos semanas de vigencia de viajes sin cargo la gente vino más al centro, causando un impacto positivo en las ventas. Un sondeo de la Cámara de Comercio de San Juan y empresarios indica que se produjo un aumento de alrededor del 10% en unidades, respecto al mismo período del año pasado. Eso motivó que en los últimos días los comerciantes salieron a golpear puertas en despachos oficiales pidiendo que se extienda la posibilidad de no cobrar pasaje a quienes usen el servicio, de modo de aprovechar la demanda propia de las celebraciones de fin de año. Ayer finalmente, el flamante ministro de Gobierno, Alberto Hensel, anunció la gratuidad del pasaje del transporte público hasta el 31 de diciembre, y dijo que se espera que el 1 de enero, Red Tulum esté funcionando a pleno. Si bien las empresas de colectivos afirman que no pudieron contabilizar el incremento de pasajeros porque no funcionó la tarjeta SUBE, desde el gremio de choferes, el Secretario General de la UTA, Hector Maldonado, calculó un aumento del 20 al 30% de pasajeros respecto a lo normal, debido a la gratuidad del servicio. "Nosotros agradecemos al Gobierno por el esfuerzo de haber extendido esta medida, y la celebramos porque beneficia al comercio", salió a decir de inmediato Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio, quien admitió que la entidad y otros comerciantes pidieron al gobierno por la prórroga. Agregó que el movimiento "energizó" las ventas por encima de lo habitual para estas fechas. Ayer el centro de la ciudad, los locales, bares y cafés estaban llenos de gente. Leonardo Borgoño, propietario de un negocio de ropa femenina en la Peatonal, comentó que el "flujo estos días fue infernal", y aseguró que había variado positivamente en cantidades las ventas comparadas con el año pasado. En tiendas como Vallejo, con varias sucursales, ratificaron el aumento de clientes. Alberto González, dueño de una tradicional zapatería, también admitió mayores ventas aunque sumó a los pasajes gratis que ""este año se ha repartido más dinero", entre las razones. El grupo de Comerciantes Unidos, un sector que pertenece a la Cámara de Comercio, también aseguró que hubo un movimiento inusual que favoreció al sector comercial. ""La gente se volcó a los centros comerciales, el flujo de gente es permanente y el centro también está lleno, algo que no se veía desde hace tiempo. Las ventas han repuntado y vimos mucha gente nueva estos días", dijo su vocero, Marcelo Quiroga. De todos modos, añadió que hay sectores donde antes pasaba el micro y ya no, que se han visto perjudicados. Carlos Iramain, propietario de varias galerías céntricas, mencionó entre los no favorecidos los negocios ubicados en la avenida Rioja: ""Allí la venta cayó mucho, y en el microcentro se vio favorecida", dijo. Desde la cámara de Rawson, Gaston Villordo también indicó que por la Red Tulum algunos sectores resultaron muy beneficiados y otros no, pero ratificó el repunte de venta en general.

Los bares y cafés no tenían ni un lugar libre ayer al promediar el mediodía en el microcentro.





Gasto

140 son los millones de pesos que le costará al Gobierno provincial mantener el servicio de micros gratis durante diciembre.

El sistema

El pasado 4 de diciembre el gobierno implementó el nuevo sistema de la Red Tulum en los departamentos del Gran San Juan y aledaños (Sarmiento, Pocito, Ullum, Zonda, Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y 9 de Julio) y estableció viajes gratis.

Informarán a usuarios de Red Tulum

Para evacuar dudas respecto al nuevo sistema de transporte público, personal capacitado atenderá en centros informativos en diferentes lugares de la provincia, de 9 a 13 y de 16 a 20. Estarán en los siguientes lugares del Gran San Juan: las plazas departamentales de Pocito, Villa Krawse, Rawson, Santa Lucía, Chimbas, Desamparados y Parque de Rivadavia. También en centros comerciales de la Peatonal Rivadavia y el Hiper Libertad, y en estaciones de transbordo de Córdoba y Mitre.