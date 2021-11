La obra eléctrica que se construye en Sarmiento y que consolidará la demanda eléctrica actual y futura acorde al crecimiento económico que se está dando en ese departamento sigue su avance. La nueva Estación Transformadora (ET) San Juan Sur, y la poderosa línea eléctrica doble terna que la acompañará permitirá transmitir 300 megavatios una vez terminada, más de la mitad de todo lo que se consume actualmente en la provincia, lo que significará una oportunidad para el despegue de más proyectos caleros, productivos y de energía solar fotovoltaica. De acuerdo a datos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que lleva adelante la licitación de la obra- la demanda de todo San Juan son 535 megavatios (de potencia), con lo cual la nueva red de 300 megavatios sumará el 56% de electricidad. El próximo jueves 18, en la localidad de Cañada Honda se hará la audiencia pública para que la obra obtenga la declaración de impacto ambiental. Mientras tanto, la ET de 132 Kv y 45 MVA de potencia ya fue licitada y adjudicada a la firma Electroluz en agosto, tiene un plazo de 18 meses y en breve iniciará las obras en un terreno en Retamito (ver infografia) donde va a requerir unos 50 nuevos puestos de trabajo. Demandará a la provincia una inversión de 50 millones de dólares. Por su lado, la línea de Alta Tensión Doble Terna 132 kV fue licitada, y hay 10 empresas compitiendo por la obra cuya inversión se estima en unos 150 millones de dólares. A fin de mes se abrirán los sobres de las ofertas económicas y se adjudicará. Se calcula firmar contrato en diciembre, a partir de allí tendrá un plazo de obra de 13 meses y va a demandar unos 200 empleos, entre obreros de construcción y especializados. No son sólo los puestos de trabajo: la logística de estas obras requerirá el alquiler de cabañas para los ingenieros, lugares para instalar comedores, además de la demanda de insumos para los trabajadores y materiales para la obra que activarán la economía del lugar.

Oscar Trad, presidente del EPRE, contó que hoy en Cañada Honda existe una ET de 132 Kv, con 30 MVA de potencia que quedó chica para la explosión económica que se ha dado en la zona.

Por eso las autoridades consideraron prioritario avanzar en esta obra eléctrica, que estará ubicada más cerca del corazón de la demanda, a unos 16 kilómetros de Media Agua, en un terreno donde hoy funciona una estación de "rebaje" de Energía San Juan. La nueva ET tendrá 45 MVA, con lo cual la zona sur obtendrá 75 MVA, suficiente para atender ese crecimiento. "Posteriormente se pueden ir sumando más Estaciones Transformadoras, porque la línea eléctrica va a ser lo suficientemente grande como para conducir hasta 300 megavatios sin necesidad de construir otra", dijo Trad. El funcionario explicó que hay interesados en invertir en proyectos solares a partir de la realización de esta obra, ya que la nueva línea permitirá "inyectar" la electricidad que produzcan, algo que con la infraestructura actual ya no era posible. Como la línea se conectará con el anillo de la ciudad, llegará a toda la provincia. Trad destacó además la gran cantidad de emprendimientos agrícolas en la zona de El Acequión y la demanda de emprendimientos mineros no metalíferos. Por ejemplo, allí está instalada Calera San Juan y Raúl Cabanay, uno de los propietarios, elogió la construcción de esta obra que consideran vital para la concreción de sus planes de crecimiento. "En nuestro plan estratégico a futuro pensamos en cuatro hornos más y haciendo una proyección a 10 años, quizá sean cinco. O sea, hoy tenemos dos hornos, y necesitamos tres más pero para eso necesitamos electricidad y gas. Necesitamos esa línea eléctrica y la estación transformadora para llevar adelante nuestras inversiones de ampliación", aseguró.

Demanda de empleo

250 son los puestos de trabajo que se calcula que se requerirán para construir tanto la Estación Transformadora como la línea eléctrica doble terna en el sur provincial.

Gran interés en construir la línea eléctrica

El titular del EPRE comentó que quieren adjudicar rápido la Línea de Alta Tensión en 132 kV a Retamito en Sarmiento, y si bien pensaban tener resuelta la calificación de oferentes a mediados de este mes, ahora piensan que será a fines de noviembre debido a la cantidad de interesados que se presentaron en la licitación. En efecto, en la licitación realizada el 22 de octubre se presentaron 10 empresas nacionales de peso como Alumini, Litsa, Teyma Abengoa, Rovella Carranza, Electroluz, Gieco, Mapal, Obras Andinas y Benito Roggio.