Vista de los aviones que está usando la provincia para realizar las aplicaciones aéreas en departamentos del sureste provincial.

Con el objetivo de poder mantener bajos los niveles poblacionales de Lobesia botrana, la plaga que ataca los viñedos cuyanos, para que no causen daños en la producción, el Ministerio de Producción decidió esta temporada un cambio de estrategia. Disminuyó la técnica de confusión sexual mediante el uso de feromonas que baja la reproducción y que se usan colgando difusores en las plantas, para ampliar el uso de insecticida en forma aérea en las zonas de mayor densidad de la polilla de la vid y así directamente matarla. El año pasado estas aplicaciones aéreas se hicieron sólo en zonas de 9 de Julio y Caucete, esta temporada además de esos dos departamentos también se extendió a Sarmiento y 25 de Mayo. En total, la actual Campaña de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana 2019-2020 prevé aplicaciones aéreas en 20.000 hectáreas -el doble del año pasado-; mientras que la distribución de difusores de feromonas se extenderá a 7.000 hectáreas, un 30% menos que la temporada anterior.

El secretario de Agricultura, Ariel Lucero, dijo que han advertido que los difusores de feromonas que el productor coloca en el viñedo tienen eficacia durante 150 a 180 días en zonas de baja presencia de la plaga, pero no así en donde hay altas poblaciones como ocurre en el sureste sanjuanino. El año pasado allí se produjo el 83% de las capturas. ""Veníamos poniendo difusores en las campañas anteriores, pero advertimos que la feromona que genera confusión sexual en el macho sirve cuando tenés pocas hembras. Se forma una nube de feromonas y el macho se pierde y no encuentra la hembra. Pero cuando las hembras son muchas, eso ocurre menos", explicó.

Las feromonas son hormonas sintéticas que se utilizan en la técnica de confusión sexual de Lobesia botrana, para evitar apareamiento y el insecto no deja descendencia, disminuyendo significativamente la plaga. El servicio de tratamientos aéreos aplica el insecticida llamado "chlorantraniliprole" que es autorizado por Senasa y "amigable" con el ambiente, ya que responde a la categoría toxicológica más baja, clase 4, y está clasificado como "virtualmente no tóxico para abejas" según Senasa.

La polilla de vid tiene 4 nacimientos y "vuelos" durante la temporada. Actualmente ocurre el primer vuelo de la plaga por eso la provincia inició las aplicaciones aéreas y entrega de difusores. ""Si logramos bajar el punto de partida en el primer vuelo, estaremos bajando la proporción de la plaga para el resto de la temporada", explicó. Ya se terminó la aplicación aérea en Caucete y 9 de Julio y en estos días están en Sarmiento y 25 de Mayo. Este año la provincia tiene dos aviones contratados y aplica grandes cantidades por día, teniendo limitaciones cuando corre viento.

Lucero anticipó que este año también se endurecerá la postura hacia los productores "indiferentes" que no vayan a retirar los difusores de confusión sexual que el gobierno reparte gratis y se evalúan multas. De las 10.000 hectáreas previstas, hasta ahora hay 7.200 hectáreas donde han sido colocados. Las 2.800 faltantes están repartidas en toda la provincia y son de viñateros que no se acercaron a retirar el producto. Por ahora la provincia decidió salir a los departamentos a distribuirlos para que no tengan que venir hasta el centro. También se habló con las distintas cámaras para que insten a sus asociados a cumplir el programa. Esta año la provincia destinó $180 millones, 80% más que el año pasado, para el combate de esta plaga.

El Senasa hará la fiscalización

Carlos Boncheff, Coordinador Regional de Protección Vegetal Región Cuyo del Senasa, explicó que su tarea será la de fiscalizar el cumplimiento del combate de la plaga en la uva cosechada, ya sea para mercado interno o exportación. Dijo que la estrategia se planeó en forma conjunta entre Senasa y la provincia, pero fue esta última quien conformó los bloques y entrega el producto a los productores. Añadió que si el difusor fue entregado y no esta instalado, labrarán un acta de incumplimiento en el control de la plaga al productor.