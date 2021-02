Desde la Dirección General de Rentas (DGR) dicen que no pondrán tope al aumento de la boleta del Impuesto Automotor como ya hicieron provincias como Mendoza, pese a que este año, por la desproporcionada actualización del precio de los vehículos vienen con altísimos aumentos, que superan ampliamente la inflación. De esa manera los sanjuaninos tendrán que pagar boletas de patente con incrementos promedio interanuales que rondan el 60%, y que alcanzan hasta el 110% promedio, dependiendo del tipo de vehículo. Este lunes ya se conocieron las subas y las quejas no se hicieron esperar, incluso hay revuelo en el empresariado y desde la Federación Económica han pedido reuniones buscando revertir la medida. Este año se han puesto al cobro 276.000 patentes en San Juan, por un total de $3.063 millones, y el vencimiento de la boleta anual, semestral y mensual es el próximo 15 de marzo. Ernesto Gil, titular de la DGR, dijo que el gobierno no puede aliviar la carga a pagar por los sanjuaninos por dos razones. La primera es que la Ley 151-I del Código Tributario obliga a la provincia a tomar la valuación de autos que elabora y publica la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Pero además, aduce que el 4 de diciembre de 2020 San Juan firmó el Consenso Fiscal entre Nación y provincias, "y por este convenio las provincias están obligadas a no disminuir esos valores". No obstante ya hay dos jurisdicciones que sí dieron marcha atrás con las subas, como Mendoza y Río Negro (ver recuadro). Pero el fuerte incremento -que supera la inflación del 38,5% interanual de INDEC y la del 39,9% en San Juan- ya generó gran malestar en cámaras empresarias. Dino Minnozzi, titular de la Federación Económica de San Juan (FES), consideró los aumentos "abusivos", y anticipó que ha pedido un reunión al Ministerio de Hacienda para discutirlos. El reclamo no sólo es por el Automotor y por la boleta del Inmobiliario, que dicen que tienen casos con 300 y 400% de aumento. ""No pueden decir que no tienen herramientas para modificar lo que van a cobrar. Si hay alguna ley que lo frena, se juntan los diputados en sesión y lo modifican", dijo y recordó que hace unos años la entidad logró dar marcha atrás con las subas del Inmobiliario. José Maldonado, desde los propietarios de camiones de Uprocam, dijo que consideran "una exageración" el ajuste de este año. "Incluso lo planteamos en el Acuerdo San Juan y ahora vemos que no tenemos los resultados prometidos. El pago de las patentes es el más caro del país", indicó y agregó que se sumará a la FES para hacer un pedido al Gobierno. En igual sentido se manifestó Ángel Leotta desde la Cámara Vitivinícola. Por su parte, los integrantes de la Mesa de Productividad también se vieron alarmados. Hugo Goransky, desde la Unión Industrial, dijo que van a pedir los antecedentes, "y con seguridad vamos a solicitar racionalidad al respecto". Otros dos participantes de la entidad, Julián Rins (Cámara Argentina de la Construcción) y Antonio Giménez (Cámara de Comercio Exterior); dijeron que van averiguar y estudiar el tema. Por su parte, Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros, dijo que están haciendo un chequeo para fundamentar el pedido, porque también los incrementos depende de si el contribuyente está al día".

Como base de cálculo para el impuesto, la DGR toma la valuación de los autos -que el año pasado aumentaron fuerte por el dólar y la inflación-, y le aplica una alícuota del 2,75% para automóviles, camionetas y motos, y del 1,10% para camiones, ómnibus y minibús. DIARIO DE CUYO accedió a un documento oficial donde se ve la disparidad de las variaciones porcentuales de la patente entre el 2021 y el 2020, según el tipo de vehículo. Por ejemplo, la suba promedio de un automóvil es del 65,8%, de un camión 55%, y de una camioneta, del 53%. Los chasis con cabina reflejan aumentos que van desde el 22% hasta el 120,26% para los de cabina doble. La patente de un ciclomotor aumenta 96% en 2021, una moto, el 89%, una motoneta scooter el 77%, el de una motocarga, el 110% y los cuatriciclos, el 252%. Los colectivos vienen con una suba promedio del 50%, un furgón el 67%, y las pick up oscilan entre el 24% las de cabina simple y 71,4% las de cabina y media. Una rural viene con aumento del 63%, mientras que un sedán de 3 puertas trepa al 107%, mientras que el de 4 y 5 puertas suben 37% y 39% respectivamente. Para el agro, un tractor con cabina dormitorio sube hasta 29%. Los contribuyentes cumplidores reciben un descuento del 15% del Acuerdo San Juan, y adicionalmente un 10% por estar al día, con lo cual la provincia resigna $227 millones. Para aquellos contribuyentes que decidan pagar el impuesto anual obtendrán un descuento adicional del 15% y para el que paga semestral recibirán un descuento adicional del 5%.

Dos provincias ya lo bajaron

El Gobierno del mendocino Rodolfo Suárez puso finalmente topes de entre el 29% y el 45% al aumento del Impuesto Automotor 2021 en la provincia, tras las quejas desatadas en distintos sectores frente a subas interanuales de hasta 100%. Para hacerlo debió consensuar con los intendentes -con quienes reparte la recaudación- y convocar a sesión a Diputados y Senadores. Así los vehículos valuados hasta $1 millón tienen un tope del 29%, los que están valuados hasta $2 millones, el aumento no supera el 35% y los que valen más de $2 millones, el tope es 45%. La gobernadora rionegrina Arabela Carreras también se vio obligada a dar marcha atrás con una suba en el Impuesto Automotor, frente a las quejas desatadas entre vecinos, cámaras empresarias y sectores de la oposición. En ese caso, el Gobierno fijó un tope del 36% en el aumento (fuente: Ambito y diarios mendocinos).