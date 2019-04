Situación. Hasta ayer algunos estacioneros no habían tocado sus listas de precios, pero decían que lo harán en los próximos días para no perder rentabilidad.

A la suba de los combustibles líquidos a partir de abril, que en lo que va del año suman un aumento del 8,4%, se ha agregado también un incremento del Gas Natural Comprimido (GNC), que oscila entre el 3 al 5% y que ha llevado el valor del m3 entre los 18 y los 20 pesos. Así y todo todavía es más conveniente cargar el último fluido porque sigue siendo más barato e incluso se ha ampliado la brecha con las naftas, que ahora es de casi el 130%, cuando en diciembre pasado alcanzaba al 110%.



Es porque en diciembre, el m3 valía 18,90 pesos y el litro de nafta 39,99 pesos. Ahora el m3 cuesta 19 pesos en promedio y el litro de Súper alcanzó los 43,71 pesos.



Como se trata de un mercado desregulado, en el que cada estacionero fija su propia lista de precios, hay casos en los que ya se retocaron las listas de precios y, por ejemplo en Caucete, el valor del m3 trepó a los 20 pesos, mientras que hay otras estaciones de servicio que hasta ayer conservaban valores sin modificaciones de 18 pesos, aunque en los próximos días la mayoría modificará sus pizarras. En el resto, según relevamiento de la Cámara de Expendedores de Combustibles, había valores de 18,85, 18,90, 19,50, 19,90 y hasta los 20 pesos por el m3.

La prueba hidráulica del cilindro y la oblea tiene un costo promedio de 2.400 pesos.

En esta suba del GNC, según indican las fuentes del sector, no tuvo que ver la escalada del dólar ni la suba del petróleo sino el alza de las facturas del gas, que ya alcanza al 6% (ver aparte). Se trata del primer incremento en lo que va del año, que oscila entre el 3 al 5%, y que en la práctica significan entre 1 y 1,50 pesos. Para remontarse al anterior hay que mencionar que fue en diciembre pasado, cuando aumentó un 2,7%, al trepar de los 18,50 a los 19 pesos. Hay que aclarar que se trata de valores promedio y que los precios difieren entre una estación de servicio y otra. Incluso en Capital Federal y Gran Buenos Aires hay tarifas sensiblemente menores. Los estacioneros dicen que es porque hay mayor competencia y los automovilistas buscan los precios más bajos.



Si bien el GNC tuvo la última suba en diciembre, no fue la mayor del año pasado. Es que en octubre aumentó 4 pesos, un 28%, al pasar el m3 de 14,50 a 18,50 pesos.



Si bien esta suba del m3 es la primera del año, no será la única. Según Bernardo Turcumán, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, se espera otra para mayo. Es que, además de la suba de la factura del gas, hay otro factor que incide y son las negociaciones salariales con el personal de las estaciones de servicio. Así las cosas, ya se cerró un alza de 12% en abril, 8 % en julio y 8 % en septiembre, con cláusula de revisión en ese último mes.



Con el valor de la nafta Súper a 43,71 pesos, según las tarifas de YPF, que es líder en el mercado de los combustibles, a más del doble que el m3 del GNC, que cuesta unos 19 y los 20 pesos, un fenómeno que se vino manteniendo en el último año, también creció con fuerza durante el 2018 la cantidad de vehículos que pasaron a contar con equipos con el nuevo tipo de combustible. Así, de 1.296 conversiones que se registraron durante el 2017, treparon a 1.982 durante el año pasado, es decir que hubo un crecimiento del 53%, una particularidad que estiman que se va a mantener durante este año, según fuentes del sector. El récord de los últimos años se registró en el 2014 con 3.119 operaciones.



Un requisito para la carga de GNC es tener la oblea adherida y al día en el parabrisas. La oblea debe renovarse anualmente en talleres autorizados. Renovarla puede llegar a costar unos 800 pesos en promedio y es un trámite que puede demorar apenas una hora.

Entre las críticas al GNC algunos dicen que produce un desgaste prematuro del motor.

Antecedentes

Gas domiciliario

Desde el viernes pasado está vigente una suba del 6% en los consumos de gas natural en la provincia, que luego volverán a ajustarse en los meses de mayo y de junio próximos hasta totalizar un 25,3%, según informó la empresa Ecogas, que presta el servicio en San Juan. En la audiencia pública realizada a fines de febrero la distribuidora había solicitado un global del 28%, sumando todos los componentes de la tarifa, que son gas en boca de pozo, transporte, distribución e impuestos.



Con el incremento, el gasto promedio mensual, sin impuestos, para un cliente de categoría residencial de consumo medio (R2.3), que tiene un consumo anual estimado en los 1.033 m3/año, y que hasta ahora pagaba 856 pesos, pasará a gastar 1.071 pesos cuando se complete la nueva tarifa a mediados de año.

Un competidor

Al GNC le ha salido un competidor. Se trata del Gas Licuado de Petróleo Automotor (GLPA), un combustible líquido que pasará a tener el primer surtidor de expendio en un par se meses más y que funcionará junto a una estación de servicio en la zona del Acceso Este, en Santa Lucía, a metros de la planta de verificación técnica. Pero todavía no hay vehículos en la provincia que lo usen.



Se trata de un proyecto de SIFER Gas SA, una empresa de capitales nacionales que lo explota, que está terminando de conseguir las últimas autorizaciones.



El costo del equipo es muy similar entre ambas opciones, aunque el precio del litro del GLPA es superior al del GNC, alrededor de 21 pesos en el primer caso y de 19 pesos en el segundo, pero la ventaja está en la autonomía y en que ocupa menos espacio en el baúl del vehículo.