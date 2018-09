Plantación de ajo en Pocito: en estos días se están cosechando las primeras partidas para mercado interno. A fines de octubre arranca la cosecha para la exportación del producto. De las 1.400 hectáreas, el 80% se destina al mercado externo.





Por segunda temporada consecutiva, el Ministerio de Producción pone en marcha desde hoy una línea de crédito extrabancario para que los productores de ajos sanjuaninos más pequeños tengan financiamiento para afrontar la actual cosecha.



El titular de la cartera de Producción, Andrés Díaz Cano, informó que se prestarán hasta 300 mil pesos por productor o micro pyme de hasta 25 hectáreas, con una tasa de interés que está subsidiada hasta quedar en el 9 por ciento anual. Se trata de un interés ínfimo teniendo en cuenta las tasas del mercado al 60% actual. Los préstamos podrán ser pagados en un plazo de 12 meses, de los cuales los dos primeros son de gracia y luego hay 10 cuotas mensuales consecutivas, un plazo suficientemente amplio como para que el productor comience a devolver le préstamo cuando cobre la venta del producto. Al igual que en el 2017, esta línea no requiere garantía bancaria porque el dinero lo presta el Gobierno: se pide garantía de cheques propios o de terceros que cubran la totalidad del financiamiento solicitado, más sus intereses. Los interesados tienen dos lugares para solicitar el crédito: el Centro de Financiamiento del Ministerio de Producción ubicado en calle Córdoba y Jujuy, o bien en la Agencia de Calidad San Juan, en calle 25 de Mayo antes de Caseros. "Queremos dar una ayuda a un sector que viene de años complicados. Creemos que los productores van a necesitar dinero para poder cosechar", explicó Díaz Cano, quien agregó que la línea se planeó a pedido de la Cámara de Ajeros.

""Tenemos la esperanza de un año más conveniente que el año pasado". ALFREDO FIGUEROA - Pte. Cámara de Ajeros

El titular de la Cámara, Alfredo Figueroa, explicó que la cantidad de hectáreas cultivadas para la campaña 2018/2019 ronda las 1.400 hectáreas, "la misma superficie que el año pasado pese a que las expectativas eran de ampliar la superficie para este año". Figueroa explicó que hay gente que ""no se animó" a plantar más por la situación económica. "Desde la cámara estamos tratando de convencer a los productores con el nuevo dólar porque quizá ahora no puede alcanzar para ser competitivos. Somos productores y no paramos, tratamos de hacerlo lo que podamos y mantenerlo" añadió, en alusión a la caída drástica que ha tenido la plantación de ajos en San Juan. En el 2007 había en la provincia 2.800 ha de ajo exportable y a partir del 2008 comenzó a descender porque se dejó de exportar al no poder asumir los altos costos de siembra con una paridad cambiaria adversa. Ahora tienen expectativas de mejorar con un dólar más competitivo.

Consumo nacional



Los consumidores argentinos responden favorablemente a la oferta de ajo con un consumo anual per cápita de 2 kilogramos, según el informe realizado por el Senasa en el libro "Sanidad en el campo, calidad en el plato".