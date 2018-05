Con la mirada puesta en el proyecto de ley impulsado por la oposición que propone suspender los aumentos de tarifas de servicios públicos y retrotraer los montos a noviembre de 2017, de los tres senadores por San Juan, dos de ellos, Rubén Uñac y Cristina López, que integran el interbloque Argentina Federal, adelantaron que si no hay una propuesta superadora por parte del Gobierno nacional acompañarán la iniciativa. El tercer representante por la provincia, Roberto Basualdo, que integra el Bloque Producción y Trabajo, cercano a Cambiemos, adelantó que va a rechazar el planteo.



El proyecto opositor para poner un freno al fuerte incremento tarifario en los servicios públicos como gas y electricidad, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue con 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. Y de los legisladores sanjuaninos, 5 aportaron su voto, Walberto Allende, Graciela Caselles, Daniela Castro, Florencia Peñaloza y José Luis Gioja. El único que votó en contra fue el referente local de Cambiemos, Eduardo Cáceres. Pero ahora, queda la instancia del Senado.



Ayer, el jefe del interbloque Argentina Federal, el peronista Miguel Angel Pichetto, ratificó la decisión de firmar el dictamen del proyecto de ley impulsado por la oposición. "No hay propuesta alternativa del Gobierno nacional así que ratificamos nuestro planteo del miércoles pasado y firmaremos el dictamen del proyecto tal cual vino de Diputados", dijo el rionegrino. En declaraciones a la prensa, que reprodujo Telam, Pichetto agregó que "se hicieron esfuerzos hasta último momento". La semana pasada, el peronismo no kirchnerista le dio un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe una "propuesta superadora" al proyecto de aumento de tarifas hasta hoy a las 19. Sin embargo, 24 horas antes de que se cumpla ese plazo, Pichetto ratificó la decisión de avanzar con la iniciativa que es rechazada por Cambiemos. Está previsto que el bloque opositor lleve la propuesta al recinto de sesiones el miércoles 30 de mayo.



De los sanjuaninos, el único que rechaza el freno al incremento tarifario es Basualdo, quien dijo que hay que analizar el impacto de la propuesta. Claro que el presidente Mauricio Macri ya adelantó que la vetará.

>> Las voces de los protagonistas

RUBÉN UÑAC Bloque Justicialista

"Si había algún gesto del Gobierno nacional, estábamos dispuestos a analizar un cambio, pero hasta ahora no lo hubo y por eso vamos a votar el proyecto tal como viene de Diputados. Veremos si hay algo de último momento".

CRISTINA LÓPEZ Bloque Justicialista

"El interbloque ya le dio una semana de plazo al Gobierno nacional para que acerque una iniciativa superadora y hasta ahora no hubo nada. Además, hay urgencia en proteger a los usuarios de los servicios".

ROBERTO BASUALDO Bloque Producción y Trabajo

"Si se aprueba la propuesta tal como viene de Diputados, volver atrás con el tema tarifas tendrá un costo estimado en los 100.000 millones de pesos. Lo que me pregunto es de dónde cree la oposición que pueden salir".