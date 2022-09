El detonante fue la suba de las tarifas de luz que hizo más accesible el poder instalar paneles solares para abastecer de energía a una pyme industrial. Y así está surgiendo un nuevo negocio inmobiliario que consiste en ofrecer terrenos en alquiler, incluso con opción a compra, en lugares de los alrededores del Gran San Juan para poder hacer las instalaciones y no sólo autoabastecerse, sino también inyectar al sistema el excedente y poder descontarlo de la factura de electricidad.

"Estamos recibiendo consultas de empresas interesadas en conseguir terrenos para la instalación de paneles solares", dijo Mauricio Turell, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan. Y una de las inmobiliarias que hizo punta es Pérez Olivera Propiedades, que tiene un área dedicada a este nuevo negocio. "Tenemos unas 10 consultas semanales de dueños de tierras que las ofrecen en alquiler o para la venta, y otras 5 de empresas interesadas en la instalación de los paneles", contó Amilcar Pérez Tinto, que es el responsable de la nueva área. Y que es ingeniero eléctrico y a trabajado en empresas del rubro.

Los terrenos más buscados son tierras que no están en producción de departamentos como San Martín, Angaco, Albardón, Caucete y 9 de Julio, que ya cuentan con el tendido eléctrico necesario. Y como para tener una idea del negocio el alquiler de una hectárea, dependiendo de la zona y de los servicios con que cuente, parte desde los $2.000 y puede llegar a los $10.000 mensuales. Los contratos se hacen bajo la figura del usufructo, que permite el arriendo del sitio hasta por 30 años. "No se trata de contratos estándar, son otras opciones", contó Pérez Tinto. Para los interesados en la compra hay que pensar en invertir desde U$S 2.000 a los U$S 12.000.

Entre los factores que inciden en los costos se encuentran, por ejemplo, que sin son terrenos salinos, los postes donde irán los paneles deberán tener un tratamiento especial.

Que una empresa o incluso un particular pueda inyectar al sistema la energía que no se consuma y pueda obtener un beneficio es lo que se conoce como generación distribuida, una actividad que está en expansión en la provincia al punto que, según datos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), hasta julio pasado ya había en San Juan 18 usuarios generadores habilitados. De la cifra, la mitad son comercios e industrias, y la otra mitad se reparte entre casas de familia y el riego agrícola.

Además, una comisión en el ente regulador trabaja en solucionar algunos inconvenientes que traban el crecimiento de la actividad. Por ejemplo en la actualidad, para generar este tipo de energía y bajar los costos de consumo, se encuentran que una pyme no puede generar en un predio con una nomenclatura catastral distinta al lugar donde se consume esa energía. Es una de las cuestiones que van camino de solucionarse, según dijeron fuentes del EPRE.

Según explicó Pérez Tinto, lo que están buscando las empresas son terrenos de un promedio de 20 hectáreas, para instalar los paneles suficientes para abastecer a una pyme mediana. En dos hectáreas se puede generar, por ejemplo, 1 MW en promedio.