Sin la ayuda del Banco Central, por primera vez en diez rueda, el dólar cerró casi estable este martes a $ 20,45 en agencias y bancos de la city porteña.



Fue la primera jornada en la que la autoridad monetaria optó por no intervenir en el mercado, después de haber acumulado ventas por más de u$s 1.500 millones en las últimas nueve ruedas consecutivas.



El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó tres centavos a $ 20,20 en el reinicio de la actividad cambiaria tras el fin de semana largo por los feriados de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que la actividad se desenvolvió en un "clima de tranquilidad a la espera de noticias sobre el ingreso de divisas por parte del sector agroexportador, sin presión sobre el tipo de cambio y sin modificaciones en la tasa de interés en pesos que pagan las inversiones en el mercado secundario de Lebac".



En este contexto, el volumen negociado retrocedió un 52% a u$s 458 millones.



Los mínimos se anotaron con las primeras operaciones pactadas en $ 20,18. Luego, un leve dominio de la demanda impulsó una pequeña corrección de los precios que escalaron algunas posiciones pero en un escenario de remarcable estabilidad que mantuvo amesetado los valores con escasas variaciones. Los máximos se anotaron al promediar el día cuando puntuales órdenes de compra generaron una suba que los llevó a $ 20,21. La oferta se hizo más intensa sobre el final pero apenas consiguió corregir la cotización con una suave declinación que acomodó los valores del cierre.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la primera jornada de abril transcurrió en un escenario de calma y sin presiones sobre el tipo de cambio, una circunstancia que pareció justificar la ausencia de la autoridad monetaria en el mercado. Los precios tuvieron una llamativa estabilidad que reflejó un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda genuinas en el comienzo del segundo trimestre del año, un período que se espera tenga un mejor desempeño de las ventas al exterior".



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó a la baja a un promedio del 25,50 % TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron 118 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el jueves próximo. Las Lebac en el segmento secundario se operaban al plazo de 15 días a 26,40 % TNA, y la de 169 días al 25,90 % TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 560 millones, más del 30 % se operó para fin de abril a $ 20,51 con una tasa implícita del 22% TNA y el plazo más largo fue noviembre a $ 22,86 a una tasa del 20% TNA.



En la plaza paralela, el blue subió seis centavos a $ 20,82, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó dos centavos a $ 20,18.



Por último, las reservas del Banco Central subieron el miércoles u$s 999 millones, hasta los u$s 61.721 millones.