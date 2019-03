La mina Veladero está ubicada en Iglesia, y desde el 2017 es operada por Barrick en sociedad con la china Shandong Gold, bajo el nuevo nombre Minera Andina del Sol. Se espera que la vida útil del emprendimiento se extienda hasta el año 2024.

A partir del primer trimestre del año que viene cuando entre en operación la ampliación de la mina Veladero, la operadora Minera Argentina Gold comenzará a aportar al Gobierno provincial el 1,5% del valor de facturación bruta total por la venta de los metales que produzca, tal como hacen el resto de las minas sanjuaninas. Así, por primera vez; toda la mina de Barrick empezará a pagar un fideicomiso minero, ese fondo especial por fuera de las regalías que se creó en San Juan para realizar obras de infraestructura, según informó oficialmente ayer el Ministerio de Minería.

Suponiendo que sigan produciendo 600 mil onzas al año, al precio de hoy de la onza y del dólar, ese 1,5% representaría unos $510 millones que aportaría Veladero a partir del 2020. Será el fideicomiso más grande que tendrá la provincia, porque es por el total de la producción de esa mina ubicada en Iglesia. Los fideicomisos mineros nacieron en el 2009 como una estrategia oficial de recaudar plata para destinar a obras que contribuyan al desarrollo sustentable de las zonas de influencia del proyecto, y se les exigió a todas las minas que posteriormente entraron en producción. Veladero no aportó a ese fondo porque cuando comenzó la producción, en el año 2005, no existía aún la figura de fideicomisos. En el año 2011 firmó un fideicomiso pero fue sólo por el rajo Argenta que fue muy chico, entró en producción ese año y no fue un porcentaje, sino que se estableció una suma fija de casi U$S 6 millones que ya pagó. Incluso el rajo ya dejó de producir. ‘Ahora la exigencia se le va a aplicar a toda la mina. Junto con la Declaración de Impacto Ambiental que se le otorgó a Barrick para ampliar el valle de lixiviación y permitir que produzca más, se le incluyó el condicionante de aportar a un fideicomiso y lo firmaron’’, dijo Hensel. El funcionario agregó que se destrabó también el pago de otro fideicomiso aportado por Barrick pero proveniente de Pascua Lama (ver Pascua Lama).

“Hay muchas cosas positivas que se encadenan en la última Declaración de Impacto Ambiental de Veladero y son signo del nuevo camino que venimos transitando hacia la transparencia y la sustentabilidad’’ dijo Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick. Destacó por un lado el compromiso de implementar el programa ‘Hacia una Minería Sustentable’, que fija estándares internacionales de calidad y control para garantizar una actividad minera responsable, transparente y confiable. ‘’Por supuesto sobresale también el nuevo aporte de Veladero a un Fideicomiso, con destino específico para obras de infraestructura, que además llega justo con Argentina ingresando la iniciativa para la Transparencia de las industrias Extractivas. Eso promueve la gestión abierta, transparente y responsable de los recursos mineros aplicados por el gobierno y las empresas, que terminan beneficiando a la toda la población”, expresó. La resolución del Ministerio de Minería lleva el número 1.110, se firmó el 24 de octubre del 2018 y recién se hizo pública oficialmente ahora. Los fondos serán administrados a través de la figura de fideicomisos provinciales y serán aportados durante el resto de vida útil de la mina. La plata se destinará a obras de infraestructura, incluidas las hidráulicas, educación, agricultura y minería, en Iglesia y Jáchal.

> Pascua Lama

Antes de asociarse a la china Shandong Gold, la minera Barrick había generado la creación de otro fideicomiso por Pascua Lama y por la Reserva de la Biósfera de San Guillermo, por un monto fijo de unos 55 millones de dólares, con el que empezó a construirse la línea eléctrica San Juan Rodeo.

Pero, al frenarse el desarrollo del proyecto Pascua Lama, también dejo de pagar unilateralmente una parte de lo acordado. El Ministro de Minería Hensel informó que la compañía ya depositó unos 9 millones de dólares adeudados.