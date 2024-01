Al aumento de los costos del gas que pidió Ecogas, y que probablemente quedará firme en los próximos días, se suma una nueva medida nacional que encarecería esa energía en San Juan. Es que en la última versión de la ley ómnibus se incluyó la derogación de la ley de Zonas Frías, que descuenta a 120.000 usuarios de la provincia el 30 o el 50% del costo de la factura. Si el proyecto se aprueba tal como está, implicaría que el grueso de las viviendas sanjuaninas, unas 80.000, comenzarían a pagar una factura promedio de 11.995,67 pesos y otras 40.000 más de 13.000 pesos. Y este valor todavía podría ver otro cambio, porque está pendiente una revisión del cuadro de subsidios tarifarios, que el Gobierno nacional viene anticipando. Los legisladores sanjuaninos de Unión por la Patria ya se manifestaron en contra de esta modificación y pidieron que se trate de forma especial en los recintos del Congreso.

La Ley de Zona Fría existe desde los '90, pero fue en 2021 cuando San Juan se incorporó al grupo de ciudades y provincias que tiene un descuento especial por sus bajas temperaturas en invierno. En el primer proyecto de la ley ómnibus que envió el gobierno del presidente Javier Milei, esta normativa iba a permanecer sin modificaciones, aunque ya había alerta de parte de los legisladores opositores de la provincia. Pero este miércoles, en la versión que resultó del trabajo en las comisiones, los legisladores se encontraron con un artículo nuevo, que derogaba la norma que beneficia a las ciudades con frío extremo. Esto quiere decir, que dejaba sin efecto este acuerdo. Walberto Allende, diputado por Unión por la Patria y uno de los impulsores de que San Juan tenga descuento, fue quien alertó por esta preocupante decisión. "Para los sanjuaninos es un impacto muy grande, es terrible", dijo.

Sería este texto el que recibió dictamen de las comisiones la madrugada de ayer, por lo tanto el que se tratará primero en la Cámara de Diputados y luego, de aprobarse, en Senadores. Durante el día de ayer, otra vez se vieron versiones cruzadas sobre este mismo punto en la ley, ya que un exdiputado nacional por Buenos Aires aseguró que una versión del texto había desaparecido la eliminación de la ley. Pero, cerca de las 16, el mismo exlegislador, Alejandro Rodríguez, aseguró que en la versión definitiva seguía apareciendo este artículo y por lo tanto este será el texto que se votará en las dos cámaras.

Si se aprueba primero en el Congreso, la eliminación de la Zona Fría implicaría que los cerca de 80.000 usuarios de la provincia que hoy pagan en promedio 3.227,62 pesos, pasarán a pagar los casi 12.000. Esto debido a que Ecogas solicitó una suba del 182% para este grupo de usuarios, que tienen ingresos entre 1 y 3,5 canastas básicas. A esto se sumaría una suba del 30% que no pagaban por la zona fría. En el caso de los hogares que reciben menos de una canasta básica, AUH, jubilados o pensionados, el impacto sería mayor. Además de un aumento del 280%, pedido por la distribuidora, con la quita del descuento del 50% de Zona Fría, pasarían de pagar 2.293 a 13.000 pesos.

Allende alertó que si se aprueba el proyecto como está, desaparecería un sistema que desde hace más de 30 años permite a las ciudades más frías del país tener energía a precios que la población puede pagar. Además, explicó, "esto implicaría que los sanjuaninos pasaríamos a tener tarifas un 30 o un 50% más caras desde el momento en el que se apruebe, puede ser en marzo o abril". Para el diputado, se trata de una medida injustificada porque la ley de Zona Fría no funciona como un subsidio. "Los fondos salen de un fideicomiso que hoy tiene superávit, que se conforma porque de todo lo que se paga en el país, un 5% va a este fondo, para ayudar a las regiones más desfavorables". Durante el 2023, según dijo Allende, la recaudación fue de 60.000 millones de pesos y se utilizaron 40.000 millones para compensar a las zonas de bajas temperaturas. Esto significa que no sólo el Tesoro Nacional no tuvo que aportar para sostener el sistema, sino que quedaron otros 20.000 millones de pesos disponibles.

Los legisladores opositores van a pedir que, una vez que ingrese al recinto, se trate la ley por artículos y no por capítulos, porque quieren que den marcha atrás con la derogación. "El dictamen que se elevó es para aprobar el proyecto en general, pero después viene la discusión en particular", detalló el sanjuanino. Es en este punto donde quieren que se dé la oportunidad a los legisladores de todas las provincias de votar puntualmente el artículo donde se deroga la histórica ley completa. Incluso, pelearán porque legisladores afines a la gestión presidencial o los llamados dialoguistas puedan ir contra este punto en particular. De otra manera, la discusión sería sobre el capítulo energético completo que incluye la ley que presentó el mileismo. En esta, hay otro punto sobre el que ya había alertado el bloque peronista: la ampliación de la capacidad de decisión que tiene el secretario de Energía de la Nación, quien tendría la potestad de cambiar el cuadro de subsidios por completo.

Es que, además de estas variaciones, está pendiente que el gobierno nacional modifique los subsidios, que van en paralelo a la Ley de Zona Fría. La propuesta nacional es reemplazar el esquema actual, donde por un lado el Estado absorbe 3,7 de los 4 dólares que aseguran que cuesta el BTU (la unidad de medida que utilizan en el caso del gas), reemplazándolo por una "canasta básica" energética. En este plan, del que todavía no se conocen detalles, habría un consumo máximo que tendría subsidios y el exceso utilizado por cada vivienda se cobraría sin ayuda estatal, por lo tanto mucho más caro. Para las ciudades y provincias con Zona Fría, este cupo de gas y electricidad sería mayor, permitiendo un consumo extra. Aunque no se sabe si, derogada la ley, todas las ciudades que hoy están contempladas entrarían en la categoría o de cuánto serían estos máximos con subsidios que implementaría la Secretaría de Energía de la Nación.

Cuándo se tratará

El texto modificado de la ley ómnibus consiguió dictamen de comisiones ayer, pero recién entrará al recinto de la Cámara de Diputados la próxima semana. Si bien estaba previsto que fuera esta semana, el oficialismo esperaría a conseguir más apoyo para someter la ley a votación .