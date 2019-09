El economista dijo que entre los retos que esperan al nuevo gobierno en el actual contexto económico será inevitable un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como un reperfilamiento de la deuda interna, entre otras exigencias.

¿Qué desafíos tendrá el nuevo gobierno?



-Hay que hacer un acuerdo económico social, realizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y un reperfilamiento de la deuda interna. Además, desarrollar un plan productivo para las pymes y establecer un modelo exportador. Hay que lograr un acuerdo económico y social, una mesa donde se sienta a los sectores de la producción y empleo, a los sindicatos, porque la interpretación que tenemos es que la inflación en la Argentina no es un fenómeno exclusivamente monetario. El Gobierno de Macri penso que era monetario y que lo resolvía con una política de tasas altas, y en lugar de bajar, se duplico, hoy es el doble que antes. Lo que vemos es que hay un fuerte componente inercial en Argentina respecto a la inflación y debemos desinflarlo con acuerdos.



-¿Y respecto a la inflación?



-Debemos acomodar los precios a una estructura mucho más razonable, de rentabilidad de todos los sectores, y que los salarios vayan acompañando que no sea un proceso desordenado que lo que haga sea generar mas inflación por un aumento de costos en el sector empresario. No es que esto vaya a resolver la inflación pero es un punto inicial, comenzar a concertar salario y precios en la Argentina de forma mucho mas ordenada y todo esto dentro de una política monetaria y fiscal prudente que permita darle consistencia a la baja de inflación. Hay que trabajarla con varias herramientas porque la inflación es multicausal, no tiene una sola causa.

"El control cambiario no es la mejor herramienta como permanente"

-¿Cuál es el plan de Fernández para reactivar el país?



-Analizar con mucho cuidado donde están las potencialidades y sobre todo aprovechar donde hay salida exportadora. La obsesión para los próximos años tiene que ser el objetivo de duplicar las exportaciones con sectores que generen entramados productivos. Vaca Muerta es un proyecto que puede generar 35 mil millones de dólares adicionales de exportaciones en los próximos 4 o 5 años si las inversiones prosperan bien, y 500 mil empleos directos e indirectos. Es un sector que tendrá un efecto multiplicador económico muy importante, y como este hay otros como la minería, la agroindustria, la ciencia y tecnología. Argentina tiene que recuperar varios proyectos frenados durante el gobierno de Macri pro falta de apoyo y de interés.



-Cuánto tiempo va a tardar en reactivarse el país?



-Va a depender de los niveles de confianza. Es difícil dar una precisión porque aun estamos enfrentando una crisis. Este gobierno esta dejando a la argentina en una crisis muy importante a nivel financiero, y hay un montón de cosas que reordenar en el corto plazo, para poder recuperar lo antes posible el crecimiento económico.



-¿Es viable económicamente la obra del túnel de Agua Negra?



-Creo que es absolutamente viable. Ahí hay financiamiento internacional que se puede aplicar. Pero por sobre todas las cosas, me parece que es un elemento central poder generar para las economías cordilleranas una salida de los productos argentinos por el Pacifico como una forma de ganar competitividad. Es un tema que sin duda vamos a trabajar para que pueda avanzar. Vamos a dar todos los pasos que permitan que la producción argentina de las provincias salga con mayor eficiencia.

"Hay que ordenar la economía para poder recuperar el crecimiento".



-¿Qué modelo minero piensan?



-Nosotros pensamos que la minería es muy importante. Cuando hablamos de uno de los problemas estructurales de la Argentina que es la escasez de dólares, la crisis recurrente que tiene Argentina por sus problemas de restricción externa, cuando Argentina crece mucho empiezan a faltar los dólares rápidamente. Hay una traba estructural, que por cada punto de crecimiento las importaciones crecen 3 puntos. Y tenemos una economía en algunos aspectos bimonetaria, mercado inmobiliario dolarizado y los sectores medios y altos que ahorran en dólares, con lo cual la demanda de dólares se intensifica en momentos de crecimiento. Como queremos volver a crecer debemos pensar de que manera virtuosa conseguimos que Argentina genere dólares para financiar el crecimiento, la expansión productiva y para pagar la deuda externa.



-¿Y en ese aspecto qué lugar ocupa la minería?



-Vaca Muerta y la minería, así como la agroindustria y los servicios intensivos en tecnología son las actividades que pueden permitir duplicar las exportaciones. Queremos salir de enfoques tipo grieta del sí o no, y generar modelos que son efectivos y que producen teniendo los resguardos ambientales.



-¿Qué opina del modelo que implementó Uñac, de impulsar la economía con créditos subsidiados para la industria y sostenimiento del empleo?



-Es importante que haya un Estado activo y que genere incentivos para las pymes y para la producción. Sin duda esto esta muy estudiado en el mundo, las empresas mas pequeñas padecen muchas veces asimetrías en el mercado de crédito, que las dejan afuera del mercado, tienen tasas tan altas para los créditos que nos resulta imposible invertir y equiparse. Las medidas que han aplicado aquí son las que se tienen que replicar a nivel nacional, en diferentes sectores.



-Si está tan estudiado por qué cree que no lo aplica la Nación?



-Creo que el Gobierno de Macri ha tenido una visión bastante equivocada. Pensó que esto se resolvía con fuertes ingresos de capitales externos que iban a dinamizar la economía. Llegaron algunos pero fueron puramente destinados a la especulación financiera. Creció mucho la inversión especulativa que genero un proceso de destrucción del aparato productivo. Argentina ha perdido en el gobierno de Macri 140 mil empleos industriales, uno de cada 10 empleos industriales perdió u empleo. Las industrias están funcionando a un 50 o 60 por ciento de su capacidad real de producción. Ha habido un enfoque totalmente equivocado y alejado de lo que el país necesita para crecer y para poder incorporar mas pymes y empleo en su producción.