Los viñateros se pusieron en guardia el fin de semana ya que el frío y nublado presagiaba las heladas de primavera y no se equivocaron. Ayer lunes, poco antes de que saliera el sol, se produjo la primera helada en distintas zonas productivas de Sarmiento, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, según surgió de un sondeo realizado entre varios emprendimientos privados, cámaras de viñateros y exportadores, y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Hubo sensores privados en propiedades del suroeste de Sarmiento que marcaron -1,83´C a las 7,15 horas, mientras que en otro emprendimiento vitivinícola de Pozo de los Algarrobos se registró -0,122´C entre las 6,30 y 6,45 horas. Fueron heladas "negras" que se producen cuando la temperatura baja por debajo de los 0º C pero no se forma escarcha, lo que sucede cuando el aire está seco. Lamentablemente son las más temidas por los productores, porque los daños son internos y no se ven a simple vista hasta que pasa un tiempo. Por eso ayer había mucha preocupación en el sector productivo debido a que los viñedos ya están brotados y esperan evaluar la magnitud de los daños en los próximos días. Ayer a la madrugada se veía mucho humo en algunas zonas, lo que indica que algunos productores recurrieron al fuego para defender sus cultivos del fenómeno. Pero también pasó que algunos prepararon la defensa en los cuarteles, para combinar riego por goteo y algún sistema de fuego, y se fueron antes creyendo que el peligro se había alejado. Es el caso de la finca de Juan José Ramos -titular de la Asociación de Viñateros- en 25 de Mayo, donde un equipo pasó la noche en vela y se retiraron cuando amaneció, y la helada se produjo después. Lo mismo sucedió en fincas vecinas. En Mendoza (ver foto) las heladas fueron mucho más fuertes. Hugo Carmona, vicepresidente del INV, explicó que fue una helada "mixta", una combinación de los tres tipos de heladas que se conocen: por convección, por irradiación y por evaporación. Las heladas mixtas son las típicas de la región de Cuyo. La entrada el viernes pasado de un frente frío con nubosidad hizo bajar rápidamente la temperatura del ambiente. Las nubes protegieron las pérdidas de calor por irradiación del suelo porque ese calor irradiado no atraviesa las nubes y vuelve al medio como efecto invernadero. Pero una vez que el frente pasó y las nubes desaparecieron, se produjo una fuerte pérdida de calor del suelo por irradiación generando una helada. ""Se calcula una pérdida de calor de alrededor de 3 millones de kilocalorías por hectárea y por hora. En unas horas la temperatura bajó por debajo de cero", dijo Carmona, al describir lo que pasó la noche del domingo y madrugada del lunes. "La planta tuvo un congelamiento del agua en los brotes (incluso ya con primordios que dan origen a los racimos), el hielo rompe las células y con ello se produce una deshidratación del brote. De cómo es esa magnitud (temperatura alcanzada y tiempo) dependerá el porcentaje de daño", explicó. Antonio Giménez, desde la Cámara de Comercio Exterior, dijo que aunque no se vean daños visibles, "de todos modos afecta" porque la vid sufre un estrés grande, y siempre tiene efectos sobre la floración y posteriormente en la producción que hoy es difícil estimar. Eduardo Garces, titular de la Federación Viñatera, dijo que donde se esperan más daños es en el sur de Sarmiento. Coincidió en esto Ángel Leotta (Cámara Vitivinícola), quien indicó que habrá pérdidas tanto de vid como de melones. Agregó que en apariencia no hay daños en zonas de 9 de Julio y Angaco, pero advirtió que habrá que esperar para constatarlo.

Seguro estatal

El Gobierno de San Juan puso en marcha el mes pasado el Programa de Asistencia para Contingencias climáticas que en el caso de heladas tardías cubre los daños producidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Es totalmente gratuito y abarca dos franjas de productores agrícolas: los que tienen de 0 a 6 hectáreas y sufran daños económicos en sus explotaciones de más del 35% (el porcentaje a partir del cual el Estado gatilla el pago), tendrán una cobertura del 100% de las pérdidas. Los productores de 6 a 20 hectáreas que sufran daños de más del 35%, tendrán un resarcimiento del 70% de los daños. El productor debe estar inscripto en el Registro Único de Productores Agropecuarios.