Alfonso Amat, de Amazon, ayer en una charla con emprendedores tecnológicos locales en la Agencia Calidad San Juan. Explicó los alcances del acuerdo logrado con la provincia: los emprendedores podrán usar hasta 50 mil dólares gratis para sus proyectos en la nube que provee.

La cantidad de programas que se han puesto a disposición de los emprendedores tecnológicos en San Juan y el seguimiento que se realiza a cada uno de ellos a través de incubadoras que garantizan que lleguen a buen puerto y con éxito, han sido elogiados por los principales directivos de Amazon como el modelo correcto con que el Estado debe promover el ecosistema emprendedor. Así lo aseguraron ayer los funcionarios locales del Ministerio de Producción que acompañaron a Lorena Zicker, Country Manager para el Sector Público del Cono Sur, y a Alfonso Amat, el gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Amazon que desembarcaron ayer en la provincia. Los directivos del gigante tecnológico mundial desarrollaron intensas reuniones con el sector público y con empresas y emprendedores tecnológicos en San Juan, provincia a la que también llegaron para explorar como posible lugar de instalación de un centro de datos, aunque ayer no hubo informes al respecto. En cambio sí hubo avances en un acuerdo para prestar el servicio de web service (uno de los principales negocios de Amazon además de su plataforma de Ecommerce) a los emprendedores sanjuaninos para lo cual dejaron ayer 50.000 dólares en tickets -de a 1.000 dólares cada uno- para que el Gobierno reparta entre los proyectos tecnológicos que están siendo incubados en la provincia. "Esos créditos ayudan mucho, como también la motivación de que vengan representantes de esta plataforma a darnos charlas y poder preguntarles de todo", dijo Favio Cavassini, uno de los emprendedores que asistió a la reunión desarrollada en la tarde. Alejandro Moreno, secretario de Política Económica del Ministerio de Producción, aseguro que la gente de Amazon destacó el modelo que adoptó San Juan para formar un ecosistema emprendedor tecnológico, por medio de programas que entregan Aportes No Reembolsables a los proyectos seleccionados, y que estos tienen asistencia de empresas incubadoras. ""También quedaron gratamente sorprendidos con la respuesta que estamos obteniendo, nos dijo que estamos logrando un caldo de cultivo de emprendedores que servirá para que San Juan tenga un despegue explosivo en el futuro. Dicen que vamos a tener un ecosistema muy interesante", agregó. Por su parte Eduardo Danna, a cargo de la Agencia Calidad San Juan, contó que los directivos dijeron que este tipo de desarrollo ""no lo han visto en otras provincias que recorrieron de Argentina". Ambos funcionarios también aseguran que desde Amazon se elogió el trabajo transversal que se desarrolla junto con el Ministerio de Educación, el de Producción y el de Ciencia y Tecnología. ""También destacaron la disposición del gobernador Uñac para apostar a la tecnología como una rama de la producción" dijo Danna. En la actualidad el Gobierno local desarrolla un programa de ANR para la generación de empresas de base tecnológica y para proyectos sociales tecnológicos por medio de los cuales están en marcha 33 proyectos que están siendo incubados en la agencia Calidad San Juan y Nerdcube. Moreno dijo que está por salir la primera promoción y que se ha tomado la decisión de que a partir del año próximo se realicen dos "camadas", una por semestre, lo que va a permitir que existan más probabilidades de que surjan empresas Start Ups con mejores resultados. Además realiza varias capacitaciones tecnológicas gratis en los departamentos.

La otra cara



Amazon no vino a San Juan a difundir su conocida plataforma comercial, sino su servicio denominado Amazon Web Service (AWS), una plataforma en la nube que ofrece más de 165 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Lo usan millones de clientes en el mundo, incluso las emergentes.



Con el sector público



En la parte pública, Amazon ofrecerá el mismo servicio de AWS pero para el área de educación, trayendo la experiencia de otras zonas sobre cómo desarrollaron el proyecto y cómo se podría realizar aquí. La finalidad es generar nuevos sistemas de aprendizaje que permitan actualización mas permanente.