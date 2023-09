Cuando la semana pasada el Indec dio a conocer el índice de inflación de agosto, que fue del 12,4 por ciento, los empleados estatales tuvieron una mejora en su salario que se verá reflejado a fin de mes. La suba se dio porque se activó una cláusula de actualización, la que establece que los agentes estatales, docentes y no docentes, tendrán una mejora si el nivel de precios al consumidor acumulado y el aumento salarial en lo que va del año, es menor al 5 por ciento. Ese escenario se volverá a cumplir si la inflación de septiembre, que se dará a conocer a mediados de octubre, supera el 7 por ciento. Si eso ocurre, la suba de precios entre enero y el noveno mes del año romperá la barrera del 93 por ciento, mientras que los sueldos habrán tenido un incremento de 97,9 por ciento, esto es, menos de cinco puntos de diferencia. Así, desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López, no descartaron que en octubre se produzca otra actualización que impacte en los haberes de los estatales, aunque estimaron que, con seguridad, se aplicará en noviembre.

La posibilidad de un incremento en los sueldos, por segundo mes consecutivo, se da porque la inflación de septiembre está estimada en 12 por ciento, fruto del arrastre de la devaluación que el Gobierno nacional aplicó luego de las elecciones primarias de agosto. Incluso, la estimación de suba de precios quedó reflejada en el informe de Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM), que todos los meses publica el Banco Central de la República Argentina, en el que los privados calcularon que este 2023 cerrará en 169 por ciento de inflación. De confirmase ese incremento mensual del 12 por ciento, ese será el aumento que tendrán docentes y no docentes, sobre lo que cobrarán este mes, por lo que la suba real, si se tiene en cuenta los salarios de diciembre pasado, será de un 23 por ciento aproximadamente.

Consultada sobre las previsiones, la titular de la cartera contable reconoció que "hay poco margen para que la cláusula de actualización salarial no se active el mes que viene", por eso lo consideró posible. En ese marco, dijo que, según las estimaciones que están realizando, "no se aplicaría", pero "posiblemente en octubre se vuelva a activar". Sobre los estudios, López explicó que, "de la misma manera que lo hemos hecho este mes, lo analizaremos en octubre y noviembre, mientras que, en diciembre, será materia de análisis del próximo gobierno", ya que la gestión uñaquista dejará el Ejecutivo el 10 de ese mes.

La cláusula de actualización automática formó parte del acuerdo salarial al que este año llegaron los gremios docentes y no docentes con el Estado. Incluso, según el acta que el Gobierno firmó con los sindicatos de maestros UDAP, UDA y AMET, la actualización no sólo impactará sobre el sueldo básico, cambio que repercutirá en el radio y la antigüedad, sino, también, en ítems como el A56 (dedicación docente) y el E66, una suma remunerativa no bonificable atada a la antigüedad. Además, generará cambios en un nuevo valor denominado Responsabilidad Funcional por Cargo.

La nueva actualización que se aplicó este mes, del 12,4 por ciento, que se verá reflejado en las liquidaciones a cobrar a fin de mes, le implicará al gobierno una inversión de 2.800 millones de pesos. Además, el Gobernador tomó la decisión de auxiliar a los intendentes para que den un aumento a sus trabajadores, por lo que habrá un desembolso de 300 millones de pesos, en cuotas, entre las comunas (ver recuadro).

Municipios, ganancias y contratados

El gobernador Sergio Uñac tomó la decisión de auxiliar a los intendentes con un aporte económico para que puedan afrontar un aumento salarial para sus trabajadores. Son 300 millones de pesos en total, divididos en tres cuotas iguales desde este mes a noviembre, lo que cubre hasta el final de la actual gestión, según confirmó Marisa López, en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. El reparto tendrá dos parámetros: el 50 por ciento será en función de la planta de personal permanente de cada comuna, mientras que, el resto, será en función del índice de coparticipación municipal.

Por otro lado, López confirmó que, este mes, el personal contratado del Estado también tendrá un incremento el que rondará el 34 por ciento. Aquellos que se desempeñan en Servicios Generales cobrarán 120 mil pesos; los administrativos 160 mil pesos y los profesionales, 240 mil, cuando este mes percibieron 87 mil, 121 mil y 180 mil respectivamente.

A su vez, por el anuncio que realizó el ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente, Sergio Massa, en materia de Ganancias, 3.675 trabajadores del Ejecutivo dejarán de pagar el impuesto desde octubre, por lo que sólo 25 deberán afrontar ese canon. Se espera que ese beneficio impacte en el consumo local.

Trabajadores

43 Son los miles de empleados que tiene el Estado, entre docentes y no docentes, sin contar

el trabajador contratado. El aumento salarial impacta en toda la planta permanente.

Suba de precios

Según el Indec, la inflación de agosto fue del 12,4 por ciento, por lo que el valor acumulado

en los primeros ocho meses del año llegó a 80,2 por ciento. Se estima que el índice de precios

al consumidor (IPC) llegará a 169 por ciento en el año.