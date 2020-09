La nueva etapa del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se definirá "antes de fin de mes", confirmó la titular de la Anses, Fernanda Raverta, que sostuvo que se está evaluando "si existe un cuarto pago o se avanza en otra políticas social de acompañamiento con otras perspectivas".



A días de que concluya el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones pero, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno es "no abandonar" a ningún argentino en medio de la pandemia.



"Antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo", dijo Raverta en una entrevista con Télam.



"Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas", aseguró la titular de Anses.



En ese sentido, sostuvo que "el Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos".



Sin embargo, aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, "tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina".



"La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirmó. Y agregó: "Todo se piensa en base a la pandemia. Están todas las opciones sobre la mesa".



Por otra parte, señaló que el Gobierno trabaja en "todos los temas que hacen al sistema previsional y a la seguridad social y en pensar garantías básicas de desarrollo vital de los argentinos y argentinas".



Al respecto, recordó que hoy la Anses asiste a través de la asignación universal y familiar a la franja de los tres meses de gestación a los 18 años y, con jubilaciones y pensiones a las personas en edad de jubilar.



"Tenemos que ir pensando en otras poblaciones que, con una asistencia del estado, podrían desarrollar sus capacidades y potencialidades, como los chicos de 18 a 24 años que estudian en la Argentina", aseguró la titular de Anses.

Fuente: Télam