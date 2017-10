Desde el pasado 3 de octubre, los sanjuaninos pueden ir y volver a Santiago de Chile sin escalas, tres veces por semana. El nuevo viaje internacional y los precios convenientes de muchos productos del otro lado de la Cordillera, incentivan a muchos consumidores a viajar para hacer compras.

En esta nota, todo lo que hay que saber antes de iniciar el vuelo:

*¿Cuál es el costo del pasaje aéreo?

- La empresa LATAM, que es la aerolínea que ofrece el servicio, vende pasajes desde 2.000 pesos en adelante.

*¿Qué tipo de productos se puede comprar y traer?

-Televisores (LED, LCD y Plasma), minicomponentes, home theaters, reproductores de DVD y/o Bluray, computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, teléfonos y tablets, GPS, bicicletas, juguetes, cámaras de vídeo y/o fotografía. Sábanas, manteles, cortinas. Cubiertos, bazar, adornos. Ropa y calzado.

- Equipos deportivos, instrumentos musicales y televisores o monitores son considerados equipaje especial y pueden ser transportados en la bodega. Pero es importante destacar que las piezas que superen los 158cm lineales están sujetas a cobro por equipaje sobredimensionado, excepto sillas de ruedas o cualquier otro instrumento de uso personal en caso de necesidades especiales, cuyo transporte es gratuito.

*¿Qué tipo de productos no se puede comprar y traer?

- Con el objetivo de impedir la introducción de plagas y agentes animales portadores de enfermedades, los organismos estatales restringen el ingreso de animales, plantas, semillas, productos, agro-tóxico o ciertos alimentos, sin la debida autorización para importar y la certificación sanitaria y fitosanitaria.



- Tampoco se puede traer repuestos de ningún tipo, autos, cubiertas, llantas y estéreos. Línea blanca (Lavarropas, Heladeras, Cocinas, Microondas, Secadoras) y pequeños electrodomésticos se puede traer solo uno: Mini pimer, planchas, licuadoras, etc.

*¿En qué casos se paga impuesto?

- La franquicia para el ingreso de otros objetos dentro del concepto de equipaje (que no son ropas, objetos de uso personal, libros, folletos y periódicos) varía según la vía de ingreso del viajero. El límite de compras es U$S 300 por vía aérea (el doble que por vía terrestre). En tanto, para los menores de 16 años esta franquicia es de U$S 150.

- Cabe destacar que matrimonios y padres con hijos menores de 16 años suman franquicias. Por ejemplo, una familia tipo viajando por avión puede traer libre de impuestos hasta 900 dólares.

- Otro dato a tener en cuenta, es que la franquicia permitida se puede utilizar una vez por mes, es decir, que quienes desean viajar a Chile más de una vez no pueden superar el límite de los U$S 150.

*¿De qué monto es el impuesto?

- Al superar el límite establecido, se debe pagar 50% del excedente de la franquicia. Algo importante: si se retorna en familia (que viven en el mismo domicilio), el límite se puede acumular.

*¿Cómo se debe pagar el excedente?

-Los excedentes se pagan en la aduana una vez realizado el control por los operarios aduaneros. El pago se puede realizar en dólares, pesos argentinos, tarjetas de débito y hasta crédito.

*¿Cuál es el peso permitido del equipaje?

- LATAM Airlines permite despachar 1 pieza de 23 kg en clase económica o 3 piezas de 23 kg cada una si viajas en cabinas Premium Business o Premium Economy.

*¿Cuánto se debe abonar por exceso de peso del equipaje?

- El costo del equipaje adicional varía de acuerdo al sobrepeso, la cantidad de piezas adicionales y el equipaje permitido. Para la ruta San Juan - Santiago de Chile una pieza extra de hasta 23kg cuesta U$S 90. Si la maleta permitida en la franquicia supera los 23kg hasta 32kg el exceso es de U$S 90. Mientras que, si el equipaje permitido supera los 32kg hasta los 45kg se debe abonar U$S180.

*¿Cuáles son las frecuencias de vuelo?

- El vuelo tiene tres frecuencias semanales, los días martes, jueves y viernes.

*¿Cuáles son los horarios de viaje?

- El horario de salida desde la provincia es a las 19,50 para estar aterrizando en el aeropuerto de Santiago de Chile a las 21. Mientras que, ese mismo avión parte desde la capital trasandina a las 8 para arribar a tierras sanjuaninas a las 9,10.

***Con información de LATAM y Aduana.