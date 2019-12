El presidente electo, Alberto Fernández, durante su exposición en la 25 Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) el jueves pasado.

""Estoy a favor de algunas cosas, y de otras no", dijo Angel Leotta, presidente de la Coviar. Apoyó la baja de tasas, los regímenes impositivos diferenciales y el monitoreo de precios ""sobre todo en la cadena vitivinícola". Pero puso reparos sobre establecer cupos sobre productos importados y cuestionó el aumento de retenciones "El Estado debe achicarse si está sobredimensionado para tener autoridad moral y pedir un esfuerzo como aumentar las retenciones" opinó. Mauricio Mesquida, representante del sector Industrial CAME por San Juan, opinó en sintonía con el resto que las tasas de financiamiento deben ser lo más bajas posible para que sean atractivas para la inversión o para capital de trabajo y que las retenciones tendrían que disminuir como "todo cargo que nos haga más caros ante el mundo". Añadió que no debería existir cupos para materias primas o tecnologías y más aun si no existen en el país y apoyó dar beneficios a aquellas industrias que están alejadas de los principales centros de consumo del país. ""El control de precios sirve solamente por tiempos limitados", añadió.



Por su parte, Dino Minozzi, titular de la Federación Económica, dijo que la baja de tasas subsidiadas por el gobierno sólo funcionará por un tiempo, y que aumentar las retenciones es "contraproducente". ""Habría que buscar algún sistema que acompañe más la productividad", dijo. No simpatizó con el cupo a la importación y el monitoreo de precios, y respecto a las discriminaciones impositivas opinó que mejor sería eliminar impuestos regresivos y distorsivos.



Bicis y zapatillas



"No vamos a traer zapatillas de China o bicicletas de Corea para que nuestros productores sigan cayéndose. Eso no es una economía cerrada, es ser inteligentes", dijo Alberto Fernández a los industriales. También adelantó que se van a profundizar los acuerdos con el Mercosur, más allá de que los presidentes que hoy integran el bloque comercial tengan pensamientos diferentes.

Deuda nacional

50

mil millones de dólares es la deuda de Argentina que vence en 2020. "Vamos a pagar el día que hayamos crecido y hayamos exportado", dijo el presidente electo.

Las opiniones

HUGO GORANSKY

Pte.Unión Industrial

Aumentar retenciones no nos parece una medida buena porque es probable que esto impacte en algunos productos, sobre todo en economías regionales. Habrá que analizar cómo se hace pero no estamos de acuerdo.

EDUARDO GARCÉS

Pte.Federación Económica

El monitoreo de precios lo venimos pidiendo hace tiempo porque hay abusos de posición dominante y hay que combatirlos. La economía de libre mercado es aplicable a un país del primer mundo, pero no a este país.

ANGEL LEOTTA

Pte. Coviar

Es fundamental tener financiamiento blando, para las empresas, con tasas de interés mucho más moderadas que las que venimos trabajando, sino al aparato productivo no lo vamos a poder poner en movimiento.

DINO MINOZZI

Pte. de la Federación Económica

El cupo a la importación funciona un tiempo porque la sustitución de importación en los hechos no existe Lo que hay que proteger es lo que viene de la industria que está subsidiada en otros países.

ANTE DUMANDZIC

Pte. Cámara A.Construcción

La baja de retenciones sólo debe aplicarse para tratar de poder nivelar las cuentas públicas, pero deben ser medidas transitorias y no de largo plazo. El nuevo gobierno debe enfocarse en bajar el déficit.

ANTONIO GIMÉNEZ

Pte. Cámara Comercio Exterior

Implementar cupos a las importaciones como forma de protección comercial suena muy bien, pero habrá que evaluar cómo reaccionan los países a los que se les aplica, por ejemplo China donde Argentina exporta mucho.

MAURICIO MESQUIDA

Rte. sector Industrial CAME SJ

Las pequeñas empresas enfrentan altos costos para operar en la formalidad y esto puede explicar gran parte de los altos niveles de informalidad . Una alternativa es otorgar beneficios con duración limitada.