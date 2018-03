En el marco de acciones para el fomento de las exportaciones de las economías regionales, el gobernador Sergio Uñac participó en Vinexpo Nueva York, la feria internacional de vinos y bebidas espirituosas más grande en América del Norte. En la oportunidad en la que se reunieron profesionales del sector vinícola de todos los rincones del planeta, el primer mandatario sanjuanino destacó la importancia de la feria por sus reuniones, conferencias y negocios; y la alianza público privado para fortalecer el sector.

En este evento se reúnen productores de vinos y bebidas espirituosas, grupos, asociaciones de comercio, cooperativas vitivinícolas, importadores, exportadores y profesionales de la industria. En esta edición, participan más de 200 exhibidores y 3000 visitantes, únicamente profesionales del trade, de todo Estados Unidos.

Con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y del Consejo Federal de Inversiones, cinco bodegas sanjuaninas exponen sus vinos: Fraccionadora San Juan, Tierra de Huarpe, Finca Las Moras, Bodega La Guarda y Bodega San Juan de la Frontera.

El gobernador Sergio Uñac destacó que "es una de las ferias más importantes que tiene el mercado de vinos del mundo, que proporciona oportunidades y nichos de negocios para quienes son productores y fundamentalmente fraccionadores e industriales de esta actividad”.

El primer mandatario sanjuanino añadió que "hemos tenido contacto con representantes de estas bodegas. De las nueve que vienen en representación de la República Argentina con la promoción que hace el CFI, cinco son de la provincia de San Juan. Tenemos a Fraccionadora San Juan, con quienes hemos estado, a Tierra de Huarpe, Bodega La Guarda, Finca Las Moras y bodega San Juan de la Frontera. Primero hemos tenido posibilidad de hablar con los propietarios que están representando a estas bodegas en la Vinexpo tratando de fortalecer la alianza público – privada”.

Uñac habló además de la importancia de abrir nuevos mercados con el apoyo de las herramientas financieras estatales: “Buscamos ganar nuevos mercados y la posibilidad de establecer lo que quiere el consumidor, el verdadero nicho de mercado al que debemos apuntar; el privado por su parte invirtiendo y el Estado por supuesto entregando herramientas, cosa que hacemos en la provincia de San Juan a través de distintas líneas de crédito”.

“Creo que las oportunidades son variadas. Primero establecer el contacto con los importadores de vinos acá en la Vinexpo de New York, que de hecho no son sólo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, y además que, a través de ellos, podamos conocer las expectativas del consumidor entendiendo que San Juan ha crecido mucho en este último tiempo en esta relación de precio calidad, la cual debe ser de las más equilibrada de toda la región si es que no de todo el país”, manifestó.

Para finalizar, el gobernador sanjuanino destacó la situación por la que atraviesan los mercados internacionales: “Entendemos que se abre una oportunidad por las situaciones climáticas que están atravesando Estados Unidos y Europa como productores de vinos del mundo y me parece que esto es una posibilidad que nosotros debemos visualizar para generar, primero, la oportunidad de ganar nuevos mercados y, segundo, para que en lo sucesivo no solamente sea una consecuencia de las cuestiones climáticas el ascenso y el mantenimiento del precio y de la rentabilidad del productor y el industrial, sino que podamos generar bases sólidas que permitan proyectar esta rentabilidad en el tiempo”, señaló el primer mandatario sanjuanino.

El país del Norte es el principal destino de las exportaciones vitivinícolas argentinas, al cual nuestro país exportó USD 271 millones (leve tendencia al alza entre 2015 y 2016). San Juan es la tercera provincia exportadora de vino a este destino (el 1,51%) y el 94% es concentrado por Mendoza.

La demanda internacional de vinos importados se ha mantenido constante entre 2015 y 2016, siendo Estados Unidos el primer importador mundial de vinos en botella, por una suma de USD 4.372 millones. New York importa el 42% de ese total.