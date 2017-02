Con Uñac: el Gobernador y el ministro de Producción recibieron ayer a la Federación de Viñateros para escuchar la opinión de los productores sobre la cosecha 2017.

Al parecer, para la vendimia 2017 cada vez se diluye más la posibilidad de que los Gobiernos de Mendoza y San Juan firmen el acuerdo que cada año fija un porcentaje de elaboración de mosto obligatorio, con el fin de eliminar excedentes del mercado y asegurar la rentabilidad de los productores.

El año pasado el gobierno sanjuanino se negó a firmar este acuerdo. Y ahora, son las entidades viñateras en bloque quienes salen a pedir al gobierno que este año tampoco lo rubrique.



En la primera asamblea del año realizada en la noche del jueves entre las dos instituciones fuertes de la provincia -la Asociación de Viñateros Independientes y la Federación de Viñateros de San Juan- se decidió que se le pedirán al Gobierno provincial que no se fije un porcentaje tampoco este año, ‘para que permita mejorar los precios, teniendo en cuenta la merma en la producción de uva’’, señalaron ayer sus principales referentes.



En el Gobierno aun no hay pronunciamiento oficial del tema, pero fuentes oficiales señalan que la postura del Gobernador Uñac es no firmar si Mendoza no elimina el Fondo Compensador, un mecanismo que permite a los productores mendocinos deducir del porcentaje acordado las exportaciones y otros usos.



Juan José Ramos, el presidente de la Asociación; dijo que se le va a sugerir al gobernador Uñac que no se fije un porcentaje de elaboración de mosto ‘’porque hay poca uva’ debido a la merma por el clima, y porque a pesar de eso los precios que los industriales insinúan para esta temporada son de $2,70 y $3 el kilo de uva. O sea, lejos de los $5,20 y $5,60 pesos de los costos de producir el kilo que sacaron en la Federación y Asociación respectivamente. ‘Si se fija un porcentaje, los industriales tendrán un mercado cautivo y mantendrán bajo el precio’’, opinó. Su par de la Federación; Eduardo Garcés; agregó que se ha decidido organizar un ‘pool’ de compra, en el cual los viñateros se unirán para vender sus uvas al industrial y ‘pelearle’ mejores valores (ver aparte). Garces tuvo la oportunidad de adelantarle ayer tarde estos temas a Uñac, al concretarse una reunión solicitada a principios de enero (foto), donde dicen que el mandatario provincial los felicitó por la iniciativa de unirse y les ofreció los créditos blandos de cosecha a tasa subsidiada que acaban de lanzar al sector.



En cuanto al acuerdo del mosto, los viñateros además informaron que cuentan con el apoyo de la entidad de productores mendocinos, los Viñateros y Bodegueros del Este de Mendoza, quien enviaron una carta que fue leída en la asamblea.

‘Pool’ de ofertas

Las dos entidades viñateras se unieron para salir a pelear los precios a los industriales más concentrados mediante un ‘pool de ofertas’’. Los viñateros interesados deben inscribirse, unir el volumen de uvas y vender en conjunto, sin que se pierda la individualidad porque se va a facturar en forma independiente, aclararon. Por este mecanismo se procurará también que el viñatero que elabore a maquila obtenga 62 litros de vino o mosto por cada 100 kilos de uva que entregue a la bodega.

Qué es el acuerdo



El origen Desde 1995 las provincias de San Juan y Mendoza, bajo el amparo de la Ley 6.216, acordaron un porcentaje de elaboración de mosto obligatorio, para eliminar excedentes del mercado y asegurar rentabilidad a los productores.

Incumplidores En 21 años de acuerdo, Mendoza incumplió durante 15 veces desde 2002 y algunos anteriores, el porcentaje acordado; dejando de elaborar 1.124 millones de litros de sulfitado. Por el contrario, San Juan cumplió sobradamente.

Fondo Vitivinícola En Mendoza se creó el Fondo Vitivinícola para la aplicación del acuerdo. Es quien autoriza a compensar por exportaciones lo que no se hizo de mosto, además de generar un mercado paralelo de venta de cupos.