Suba. El kilo de carne aumentó un 15% en los últimos 15 días, según dicen los carniceros consultados.

Por efecto de la sequía que está afectando a la llamada zona núcleo del país, que es la región productiva por excelencia, en San Juan en los últimos 15 días ya se han incrementado los precios del pollo y de la carne. Pero no serán los únicos alimentos que se verán impactados, porque debido a la menor producción que habrá en distintas cosechas, ya se avizoran mermas y por lo tanto, aumentos de precios en al menos otros cuatro productos: harinas, aceites, lácteos y granos en general. El problema climático que está afectando al campo argentino por la falta de lluvias, ocasionado por el llamado fenómeno de "La Niña", tendrá también consecuencias negativas en otras actividades relacionadas con la cadena de valor, como la logística, el comercio, la industria y demás servicios vinculados, según advirtieron desde la Sociedad Rural Argentina y consultoras privadas (ver página 3).



En el caso de San Juan, los efectos del fenómeno climático todavía no han impactado a pleno en las góndolas de los supermercados, pero no tardaran en llegar, según opinó Alejandro Donna, presidente de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA). El empresario advirtió que "tarde o temprano, los efectos van a llegar". "Los coletazos son más lentos en llegar, pero más rápidos en irse", añadió. El empresario calculó que los precios pueden llegar a elevarse a causa de dos factores, y en forma indirecta. La primera será porque al verse afectadas las cosechas de granos, que son la materia prima de los productos alimenticios, subirán de precios las harinas y sus derivados -como pan, fideos y galletas-, además de los aceites y los lácteos. El otro efecto es que al haber una menor cosecha de granos, se encarecen los alimentos balanceados de los animales, esto es vacunos, pollos y cerdos.



En el caso particular de San Juan, ya hay dos productos cuyos precios se han visto afectados por la sequía del campo. Se trata del pollo y la carne. En el primer caso, las subas rondan entre el 15 al 25%. El kilo varía entre los 46,50 a los 49,90 pesos, dependiendo del negocio. "El kilo de pollo empezó a subir después de las fiestas de fin de año, cuando otros años bajaba", dijo César Rivarossa, desde Mundo Pollo. Buena parte de los pollos que se venden en San Juan provienen de Entre Ríos, que concentra el 55% de la producción del país, y que es una de las que está siendo afectada por el fenómeno climático. Roberto Castro, de Avícola Coria, dijo que el kilo de pollo está a 49,90 pesos, mientras que el kilo de muslos está a 67 pesos y la pechuga deshuesada a 112 pesos. Otro producto muy demandado, como son las supremas, están a 95 pesos el kilo. "Esperemos que se frene la escalada de precios", expresó el comerciante. Junto con el pollo, lo que también subió fue el cartón de huevos, que pasó de 75 a 90 pesos, es decir que registró un incremento del 20%. En el caso de la carne, tuvo un incremento de alrededor de un 15% en los últimos 15 días, al pasar el kilo de la media res en el gancho, desde 70 a 80 pesos. Con este incremento, en las carnicerías céntricas el kilo de lomo está en 190 pesos, el asado en 120 pesos, las costillas 120 pesos y la carne molida trepó a 85 pesos la común y a 135 pesos la especial. Estos son los valores que figuran, por ejemplo, en las pizarras de Carnes Argentinas, en el Súper de calle General Acha.



Otro carnicero, Alfredo Barrera, explicó que cada vez que sube la carne, se frenan las ventas, pero después la gente se acostumbra y vuelve a comprar. Así las cosas, la costumbre argentina del asadito del domingo no se ha perdido y menos en San Juan.



Según señaló el diario Infobae, entre los efectos de la sequía habrá un impacto directo sobre los costos de producción porque será más caro producir lácteos, carnes, y pollos que se alimentan con maíz y a su vez estos mayores costos de producción es factible que se trasladen a los precios internos y provoquen una aumento mayor de la inflación.

El clima afecta de manera negativa la producción del campo.

OPINIÓN

"Habrá un incremento de precios"

Por Eduardo Coria Lahoz - economista



"Este año se prevé una merma en la producción de la zona productora de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y parte de la Mesopotamia debido a la sequía, que va a tener un impacto estimado en los 4.000 millones dólares. Esa situación va a generar una serie de efectos negativos para le economía. Por un lado, en los productores, que van a tener menos dinero, y al disminuir la producción en un 20%, impactará en menos fletes, se venderán menos combustibles y repuestos. Será todo un efecto en cascada bastante severo.



Por el lado del Gobierno, deberá resignar una parte importante de recursos por el menor ingreso de fondos de retenciones a las exportaciones, con impacto también en la recaudación de impuestos provinciales y municipales.



El tema es que al haber menos dólares, el fenómeno va a impactar en el sistema financiero argentino y va a terminar afectando el precio del dólar. De hecho, en este momento, una parte de la suba de esa moneda se explica por este fenómeno. El problema es que con un dólar más alto se encarecen por ejemplo los medicamentos y otro sinnúmero de cosas que debemos traer del exterior.



En San Juan se va a notar que todos los subproductos de origen agropecuario y que son exportables, como en el caso de trigo, maíz, y los cereales y sus derivados, como las harinas, van a empezar sus costos. Habrá un incremento de precios en todo lo que es cría animal, que también sufrirá los efectos porque si los forrajes escasean, impactará también en los valores".

La inflación

20 por ciento es la inflación estimada para el 2018, según la consultora Fundeg que dirige Coria Lahoz. En febrero la inflación sanjuanina llegó al 2,53%, impulsada principalmente por subas en la carne (6,5%), harinas (16%) y frutas (10,9%).